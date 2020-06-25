Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что эпидемическая ситуация во Львове не позволяет ослабить карантин на территории области. В то же время чиновник подчеркнул, то, что город решил ослабить ограничения, не соответствует постановлению Кабмина и решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Заявление Козицкого касаемо ослабления карантина во Львове

Козицкий напомнил, что Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов. Он добавляет, что мэр города Андрей Садовой объяснил такие послабления как вынужденный шаг для сохранения малого и среднего бизнеса. Соответствующее сообщение Козицкий написал на своей Facebook-странице.

Важно! Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

По словам главы Львовской ОГА, решение властей Львова об ослаблении карантина не соответствует ни постановлении Кабмина, ни решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Также он посоветовал прочитать статью Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.

Заметим! За нарушение карантина в Украине предусмотрен штраф размером от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен (для обычных граждан) и от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен (для должностных лиц).

Для аргументации своей позиции Козицкий отметил несколько моментов:

показатели заболеваемости в Львове держат в заложниках всю область , и именно из-за города Львова областная комиссия ТЭБ и ЧС не может снять карантин для всей Львовщины;

бизнес "страдает" не только в Львове , но и во всей области;

за последние 5 дней на Львовщине подтвердили 613 новых случаев COVID-19, из них 335 – город Львов . То есть, более 50% новых инфицированных – в городе Льва.

Учитывая вышесказанное Козицкий отметил, что динамика заболеваемости не идет на спад.

Когда снова будет шум, почему не ослабляют карантин, власти Львова снова будут кивать в сторону ОГА? Мол, это не наши, а их полномочия. Более того, кто возьмет ответственность на себя, если число заболеваний резко пойдет вверх после послаблений карантина в самом Львове? Опять все камни полетят в сторону ЛОГА? Мэр Львова готов лично взять на себя ответственность в таком случае?

– отметил Козицкий.

Напоследок он обратился к жителям Львовщине.

"Дальнейшие шаги по ослаблению будут зависеть не только от решений власти, а также от каждого из вас. Именно ваше ответственное отношение к карантинным правилам поможет не только уберечь себя от болезни, но и дать возможность их ослабить ", – подытожил председатель Львовской облгосадминистрации.

К теме "Укрзализныця" запускает поезда и электрички во Львов

Ослабление карантина во Львове: что известно

24 июня мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе вновь начнут работать предприятия общественного питания, а также спортивные и фитнес-зал.

Правда, произойдет это с определенными ограничениями – до 10 посетителей одновременно.

Садовой отметил, что владельцы этих заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирования для своих работников.

В то же время мэр Львова подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе остается непростой. Более того, адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля.

В завершение он попросил жителей города быть осторожными и неравнодушными.