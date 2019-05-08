Львовянин стал первым украинцем, который добрался до Антарктиды автостопом: яркие фото и видео

Недавно львовянин Андрей Мочурад вернулся со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, где пробыл два месяца. Добирался на материк он автостопом и попутными кораблями из Аргентины. А все для того, чтобы снять первый документальный фильм о работе украинских полярников.

Чтобы добраться до Антарктиды автостопом, львовянину понадобился почти месяц времени и более пяти тысяч долларов.

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Остановился он у украинских полярников на станции "Академик Вернадский". Два месяца наблюдал за их жизнью и работой на континенте.

Львовянин стал первым украинцем, который добрался до Антарктиды автостопом: смотрите фото

Помогал журналисту во время съемок друг Виктор-Николай Гаврилюк. Снимали без сценария, ни один из эпизодов не является выдумкой. По словам Андрея, порой было весело и интересно, а иногда и действительно страшно.

"Леопард подплывал к лодке. Чтобы вы понимали – это тварь размером в четыре метра, которая может прокусить лодку. А ты посередине льдов, посередине холодной воды, которая может иметь температуру до минус двух", – рассказал сорвиголова.



Андрей Мочурад и Виктор-Николай Гаврилюк на одном из судов, которое их подвозило

В фильме Андрей покажет то, что для полярников обыденность, а для зрителей может стать маленьким открытием.

На станции Вернадский не бывает сильных морозов, но пингвины стоят за окном. Они на самом деле безумно воняют, кричат ​​и мешают спать. Полярники пингвинов ненавидят, они просто не дают жить. Но все же мы у них в гостях,

– рассказал путешественник.

Кроме фильма, журналист хочет выдать также и книгу. В ней опишет то, как добирался, и расскажет обо всех приключениях на пути к цели.

Андрей привез 60 часов чернового видео. Премьеру ленты планирует не раньше, чем в 2020 году. А вот книгу хочет выдать раньше и попасть в национальный рекорд – как первый украинец, который добрался до Антарктиды автостопом.