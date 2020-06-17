Пригородные перевозчики на Львовщине не дождались окончания карантина и самовольно возобновили работу. На прошлой неделе они протестовали под ОГА с требованием возобновить движение маршруток. И уже 16 июня все-таки возобновили движение междугородных автобусов. Впрочем, некоторые водители и пассажиры нарушают правила во время перевозок.

Журналисты 24 канала выяснили, что с начала карантина автостанция "Северная" во Львове не работала. Но утром 16 июня ряд автобусов выстроился на перроне.

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Не на камеру на автостанции сообщили, что билеты можно купить у водителя. Однако у водителей уже совсем другая история, когда к ним подошли журналисты.

Один из водителей рассказал, что сейчас автостанция закрыта, и билеты там не продают. Однако накануне работникам сказали выехать на маршрут.

На вопрос, берут ли водители деньги, он ответил, что нет. И заметил, что автобусы перевозят только медиков.

Впрочем, как увидели журналисты, один из пассажиров – не медик, но утром смог приехать районной маршруткой во Львов. По его словам, чудом удалось сесть в автобус так называемых нерегулярных перевозок. И в течение часа ждет эту же маршрутку, чтобы ехать обратно домой.

Я 3 недели назад приехал из-за границы. Нормально ездят автобусы. Ограничения есть: сидят все через одно сидение. Но все курсируют,

– отметил житель Каменка-Бугского района Богдан Новосад.

На стихийной автостанции возле пригородного железнодорожного вокзала значительно больше как автобусов, так и пассажиров. За карантинными требованиями никто не следит.

В частности, в одной из маршруток до Дрогобыча немало пассажиров без масок, а людей больше, чем сидячих мест.



Одна из междугородних маршруток Львовской области / Скриншот из видео

Несмотря на это, водитель маршрутки Василий отметил, что в салоне все сидят на местах, а стоячих пассажиров нет. Водители также пожаловались, что им не на что жить без работы.

Восстановление междугородных перевозок на Львовщине: что известно

Перевозчики Львовщины официально заявили, что с 16 июня возобновили 60% всех регулярных рейсов. По словам председателя Ассоциации перевозчиков Львовской области Ивана Велийко, 12 июня водители выдвинули ультиматум руководителям предприятий, чтобы они искали законные способы возобновления работы.

В противном случае они будут писать заявления на увольнение, и тогда, когда уже будет разрешение на осуществление перевозок, то некому будет садиться за руль,

– пояснил он.

Зато патрульная полиция нарушителей карантина уже отслеживает и штрафует. Старший лейтенант полиции Львовской области Юрий Лещишин в комментарии 24 каналу объяснил: если инспекторы будут выявлять такие несанкционированные перевозки, то патрульные будут останавливать транспортное средство. Если удается сразу на месте оформить правонарушение, то есть нарушение карантина, то патрульные будут составлять админматериалы.

Во Львовской ОГА пояснили, что не принимали никаких решений о возобновлении пассажирских перевозок. И пообещали обратиться в контролирующие органы.