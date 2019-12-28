Львовскую ОГА может возглавить Максим Козицкий: что известно о кандидате
38-летний бизнесмен Максим Козицкий может возглавить Львовскую областную государственную администрацию вместо уволенного президентом Владимиром Зеленским Маркияна Мальского.
О том, что правительство согласовало кандидатуру Максима Козицкого на должность председателя ЛОГА, сообщили в издании "LIGA.net". Решение вроде бы приняли в пятницу, 27 декабря.
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Козицкий уже подал декларацию НАЗК, где указано, что он претендует на высшую должность в Львовской ОГА. Причем пока декларация Козицкого – единственная, где упоминается эта должность.
Что известно о Максиме Козицком
- Козицкому 38 лет, он является директором компании "Эко-Оптима" (на своем официальном сайте позиционирует себя как крупнейшая компания Западной Украины, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии).
- Зиновий Козицкий, отец Максима, также известный бизнесмен, владелец группы буровых компаний "Горизонты" и первого во Львове муниципального велопроката NextBike.
- Известно, что в 2015 году Максим Козицкий баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомощи", но победы не одержал.
Напомним, 24 декабря Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций – Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.
Примечательно, что Козицкий был кандидатом на должность главы ЛОГА еще летом. Тогда президент Зеленский в фейсбуке предлагал украинцам помочь с выбором среди трех кандидатур.
Победил тогда Мальский, однако он пробыл на посту лишь 5 месяцев – Зеленский уволил его из-за того, что не увидел изменений в области.
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