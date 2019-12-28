04:34
28 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секрет успеха Роскосмоса. Теплое место для принцессы-дочери Путина
      Вєсті Кремля
      22:22, 27 декабря
      Вести.UA Новая "труба" Украины. Мэр Херсона показал, как отвечать на маразм деда Пыни
      Вєсті.UA
      20:18, 27 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Львовскую ОГА может возглавить Максим Козицкий: что известно о кандидате

      6 Читати новину українською
      Максим Козицкий, вероятно, возглавит Львовскую ОГА / dyvys.info

      38-летний бизнесмен Максим Козицкий может возглавить Львовскую областную государственную администрацию вместо уволенного президентом Владимиром Зеленским Маркияна Мальского.

      О том, что правительство согласовало кандидатуру Максима Козицкого на должность председателя ЛОГА, сообщили в издании "LIGA.net". Решение вроде бы приняли в пятницу, 27 декабря.

      Читайте также: Душа моя лежит к другому: Мальский прокомментировал увольнение с должности главы Львовской ОГА

      Козицкий уже подал декларацию НАЗК, где указано, что он претендует на высшую должность в Львовской ОГА. Причем пока декларация Козицкого – единственная, где упоминается эта должность.

      Что известно о Максиме Козицком

      • Козицкому 38 лет, он является директором компании "Эко-Оптима" (на своем официальном сайте позиционирует себя как крупнейшая компания Западной Украины, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии).
      • Зиновий Козицкий, отец Максима, также известный бизнесмен, владелец группы буровых компаний "Горизонты" и первого во Львове муниципального велопроката NextBike.
      • Известно, что в 2015 году Максим Козицкий баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомощи", но победы не одержал.

      Напомним, 24 декабря Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций – Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.

      Примечательно, что Козицкий был кандидатом на должность главы ЛОГА еще летом. Тогда президент Зеленский в фейсбуке предлагал украинцам помочь с выбором среди трех кандидатур.

      Победил тогда Мальский, однако он пробыл на посту лишь 5 месяцев – Зеленский уволил его из-за того, что не увидел изменений в области.

      К теме: Зеленский уволил Мальского с должности главы Львовской ОГА: чем он запомнился

      Украину накроет непогода: где ждать снегопады, гололед и шквалы ветра
      сегодня
      2942
      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Зеленский Новости Львова Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:00 Криворукие миньоны Путина
      Іван Яковина 84
      27 декабря , 22:35 Главные новости 27 декабря: "Газпром" выплатил Украине 3 миллиарда долга и авиакатастрофа в Алма
      Лія Бонавська 184
      26 декабря , 20:23 Как сделать отдых в бассейне комфортным – основные правила выбора осушителей
      34
      27 декабря , 21:22 Сколько будет стоить новогодний стол 2020
      Катерина Степанова 173
      27 декабря , 21:05 Бизнес в Украине 2019: как прошел год для ключевых игроков на рынке технологий
      Ірина Полицька 40
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук