Львовскую ОГА может возглавить Максим Козицкий: что известно о кандидате

38-летний бизнесмен Максим Козицкий может возглавить Львовскую областную государственную администрацию вместо уволенного президентом Владимиром Зеленским Маркияна Мальского.

О том, что правительство согласовало кандидатуру Максима Козицкого на должность председателя ЛОГА, сообщили в издании " LIGA.net ". Решение вроде бы приняли в пятницу, 27 декабря.

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Козицкий уже подал декларацию НАЗК , где указано, что он претендует на высшую должность в Львовской ОГА. Причем пока декларация Козицкого – единственная, где упоминается эта должность.

Что известно о Максиме Козицком

Козицкому 38 лет, он является директором компании "Эко-Оптима" (на своем официальном сайте позиционирует себя как крупнейшая компания Западной Украины, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии).

Зиновий Козицкий, отец Максима, также известный бизнесмен, владелец группы буровых компаний "Горизонты" и первого во Львове муниципального велопроката NextBike.

Известно, что в 2015 году Максим Козицкий баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомощи", но победы не одержал.

Напомним, 24 декабря Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций – Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.

Примечательно, что Козицкий был кандидатом на должность главы ЛОГА еще летом. Тогда президент Зеленский в фейсбуке предлагал украинцам помочь с выбором среди трех кандидатур.

Победил тогда Мальский, однако он пробыл на посту лишь 5 месяцев – Зеленский уволил его из-за того, что не увидел изменений в области.