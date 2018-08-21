17:37
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Мадонну раскритиковали за эгоистичную речь

37 Читати новину українською
Мадонна
Мадонна / Daily Mail

Американскую поп-диву Мадонну высмеяли за самовлюбленность, когда она произнесла речь в память королевы соула Ареты Франклин на церемонии MTV VMA.

Как сообщает Variety, певица почти все выступление говорила о себе. Мадонна решила рассказать о начале своей карьеры. А покойную Франклин вспомнила только, когда рассказывала, что ее песню "You Make Me Feel Like A Natural Woman" пела на одном из своих первых прослушиваний, которое провалила.

Читайте также: Умерла Арета Франклин: биография королевы соула

"Хочу поблагодарить тебя, Арета, за то, что послужила всем нам примером. Р-Е-С-П-Е-К-Т. Да здравствует королева!" – сказала Мадонна.

Речь Мадонны на MTV VMA: видео

 

Мадонна

Однако пользователи Twitter раскритиковали такое эгоистичное выступление Мадонны.

"Я теряюсь. Мадонна должна была отметить Арету, но услышал только ее оммаж самой себя", – написал радиоведущий Charlamagne Tha God.

Напомним, Франклин умерла 16 августа в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Певица – первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла.

Теги: LifeStyle Музыка Мадонна
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук