Мадонну раскритиковали за эгоистичную речь

Американскую поп-диву Мадонну высмеяли за самовлюбленность, когда она произнесла речь в память королевы соула Ареты Франклин на церемонии MTV VMA.

Как сообщает Variety, певица почти все выступление говорила о себе. Мадонна решила рассказать о начале своей карьеры. А покойную Франклин вспомнила только, когда рассказывала, что ее песню "You Make Me Feel Like A Natural Woman" пела на одном из своих первых прослушиваний, которое провалила.

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"Хочу поблагодарить тебя, Арета, за то, что послужила всем нам примером. Р-Е-С-П-Е-К-Т. Да здравствует королева!" – сказала Мадонна.

Речь Мадонны на MTV VMA: видео

Мадонна

Однако пользователи Twitter раскритиковали такое эгоистичное выступление Мадонны.

"Я теряюсь. Мадонна должна была отметить Арету, но услышал только ее оммаж самой себя", – написал радиоведущий Charlamagne Tha God.

I’m so lost. I thought Madonna was supposed to be paying homage to Aretha but I all heard was her paying homage to herself. HEAVY on the Mayonnaise...... — Charlamagne Tha God (@cthagod) 21 серпня 2018 р.

Напомним, Франклин умерла 16 августа в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Певица – первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла.