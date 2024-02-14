Потопили "Ивановец" и "Цезарь Куников": что известно об украинских морских дронах Magura V5

Украинские защитники продолжают уничтожать российский флот и очищать Черное море от оккупантов. Во время последних спецопераций начали использовать морские дроны Magura V5.

Это собственная разработка украинских инженеров, которая удачно отрабатывает по вражеским целям. Что известно о надводном беспилотнике Magura V5 – далее в материале 24 Канала.

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История создания дрона

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что Украина планирует создать первый в мире украинский флот морских дронов. Тогда на платформе UNITED24 был открыт сбор на создание таких беспилотников. В анонсе говорилось, что морской дрон должен иметь дальность хода до 800 километров и нести боевую нагрузку до 200 килограммов.

Уже в июле 2023 года в Турции на выставке International Defence Industry Fair презентовали украинский дрон Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) – морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат V-типа.



Дрон Magura V5 / Фото "СпецТехноЭкспорт"

Разработчик дрона "СпецТехноЭкспорт" заявил, что беспилотник многоцелевой. Magura V5 может выполнять различные операции, в частности, наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а еще выполнять боевые миссии. Разработчики также заявили, что благодаря гидродинамическому корпусу и изящному профилю дрон может передвигаться скрытно с превосходной маневренностью.

Это доступное решение, которое легко запускается из любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в суровых условиях,

– отметили разработчики.

Уже 29 июля 2023 года телеканал CNN опубликовал репортаж о надводных беспилотниках Magura V5. Это стало своеобразным подтверждением, что есть не только выставочные образцы, но и готовые разработки, которые способны атаковать цели врага.

Сюжет CNN об украинских дронах Magura V5: смотрите видео

Характеристики морского дрона Magura V5

Согласно информации из сети, морской дрон Magura V5 имеет следующие характеристики:

Длина – 5,5 метра,

Ширина – 1,5 метра,

Полный вес – 1000 кг

Полезная нагрузка – 320 килограммов,

Операционный радиус действия – до 400 километров,

Дальность хода – до 800 километров,

Автономность – до 60 часов,

Крейсерская скорость – 41 километр в час,

Максимальная скорость – 78 километров в час,

Связь – mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Самой интересной деталью является пункт по управлению. В частности, издание Defense Express отметило, что Magura V5 является самым интересным надводным беспилотником, поскольку для его запуска не нужна сложная инфраструктура. Журналисты проанализировали сюжет CNN и пришли к выводу, что пульт управления достаточно компактный и не больше по площади, чем обычный ноутбук.

По приблизительным данным, стоимость комплекса достигает около 10 миллионов гривен.

Magura V5 уничтожает российский флот

Дроны Magura V5 уже продемонстрировали свою эффективность. В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно находилось на рейде в районе озера Донузлав, когда его поразили морские дроны.

Как впоследствии рассказал Кирилл Буданов, в рамках этой спецоперации использовали 6 дронов Magura V5. В сети также опубликовали кадры точной работы спецназовцев. На них видно работу только 3 надводных беспилотников, но и они поражают своей маневренностью. В частности, на видео видно, что оккупанты открыли огонь по морскому дрону и, очевидно, пытались его затопить. Впрочем, оператор Magura V5 смог избежать вражеских пуль и поразить корабль. 6 дронов попали в корпус ракетного катера "Ивановец". В результате – корабль перевернулся на корму и затонул.

Как дроны Magura V5 затопили "Ивановец": смотрите видео

14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Судно Черноморского флота также потопили дроны Magura V5. Успешную миссию, как и в прошлый раз, осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.

В результате успешной работы Magura V5 БДК "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Magura V5 потопили БДК "Цезарь Куников": смотрите видео

Эксперты отмечают, что враг бессилен против украинских морских дронов Magura V5. По словам Романа Свитана, это самый быстрый морской дрон, поэтому оккупантам очень сложно ему противодействовать.