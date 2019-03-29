Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице

Подвалы и чердаки украинских многоэтажек всегда были лакомым куском. Но все чаще эти технические помещения захватывают варварскими методами.

Жители двух домов на улице Драгоманова в Киеве неожиданно узнали о том, что часть их технического этажа на чердаке и часть подвала без их ведома и разрешения приватизировали.

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Незнакомые лица пытались установить собственные двери на последнем техническом этаже, что и сняли жители столичной многоэтажки на Левом берегу Днепра.

На видео с камер наблюдения видно, как те же лица свободно заходят в подъезд и похоже, что пытаются сломать замки в технических помещениях.



Фрагмент из видео камер наблюдения

Впоследствии выяснилось, что мужчина по имени Михаил Старык действительно имел право собственности на почти 500 квадратных метров нежилых помещений на 26 этаже дома на Драгоманова. Еще 56 квадратов зарегистрировано на Старык Татьяну Алексеевну, вероятно его мать.



Михаил Старик

Все это происходило за день до передачи дома с управления частного ЖЭКа на баланс ОСМД. Ранее дом обслуживала частная фирма ПУЕЦ – "Первый украинский экспертный центр". Ключи от технических помещений должны быть в свободном доступе работников именно этой компании.

Уже после столкновения с Старыком жители начали тщательно анализировать видео с камер наблюдения, на одной из записей они заметили сантехника из ЖЭКа – он ключами открывал дверь в подвал господину Старыку. Еще раньше жители заметили, что в подвале выбили окно.



Выбитое окно в подвале дома на улице Драгоманова в Киеве

И дом на Драгоманова, 40е – не единственный, где в феврале 2019 года неожиданно появились новые совладельцы. Тот самый Михаил Старык так же неожиданно зарегистрировал право собственности на чердак и подвал уже в соседнем доме на Драгоманова 40з. Впоследствии и его владельцы заметили, что на чердаке и подвале появились двери, которых раньше не было, а иногда даже заменили замки.

Все эти подвалы и чердаки по проекту исключительно технические помещения: в них не может быть отдельного владельца. Ни застройщик "Киевгорстрой", ни частный жэк ПУЕЦ не подтвердили, что к ним обращались по поводу отчуждения этих объектов.

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Они не предоставляли разрешение на разработку проектной документации на эти помещения, на изменение их статуса с технического в нежилое, а тем более не давали согласия на продажу. В КГГА же рассказали, что без разрешения всех собственников дома ни сдать в аренду, ни продать эти объекты невозможно.

Хозяева тех домов не только не давали согласия, они и не подозревали, что на эти помещения кто-то претендует. И застройщик, и частный ЖЭК тоже говорят, что не в курсе.

Одно из помещений зарегистрировано на Старыка на основании акта дарения от его мамы, которая в свою очередь это помещение получила в наследство. Наследство госпожи Старык зарегистрировала частный нотариус Ольга Соколова из города Городище Черкасской области. Сама же Татьяна Старык работает в Городищенском отделе Черкасского БТИ.



Кто причастен к присвоению технических помещений

Журналисты Центра расследований Украины обратились в Минюст с просьбой объяснить, были ли нарушения в действиях нотариуса Соколовой.

Наследственное дело было открыто с нарушением законодательства. Нотариус не в полном объеме исследовала объекты наследия и ошибочно включила в наследство объект, который на основании договора дарения отошел третьему лицу,

– отметил юрист Андрей Халупный.

Однако ответа на вопрос о том, на основе чего появилось это наследство, кто ее предыдущий владелец и у кого он покупал эти помещения, журналисты не получили.

Но неожиданно все записи о праве собственности на Старыка и его матери исчезли из реестра недвижимости – отменила их сама нотариус из Городища. Это при том, что акт дарения от Старык Татьяны к Старыку Михаилу регистрировала уже киевская нотариус Джульетта Шрехста.

То есть Соколова сама отменила не только свои регистрационные, но и другого нотариуса. Это значит, что сейчас эти помещения не имеют собственника – как это было раньше.

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Впоследствии Старык объяснил, что его отец якобы покупал эти помещения в "Киевгорстроя". Но сам застройщик этот факт категорически отрицает. По одному из домов уже возбуждено уголовное дело, относительно другого производство так и не зарегистрировали.

Как Дарницкий районный суд помог захватить еще один чердак и насколько нелегко вернуть имущество, что приватизировали через судебную подделку – смотрите в программе.