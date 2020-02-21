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      МакДональдз выпустит свечи с ароматами еды: яркие фото

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      МакДональдз випустить свічки з ароматами їжі / news.mcdonalds.com

      Компания МакДональдз анонсировала выпуск серии сувенирной продукции, посвященной Роял чизбургеру. Среди ассортимента – свечи с запахами говядины, булки, кетчупа, соленого огурца, сыра и лука.

      Об этом сообщил официальный сайт компании МакДональдз. Речь идет о том, что Роял чизбургер в течение почти 50 лет пользуется большой популярностью среди клиентов.

      К слову: Глава Mcdonald's ушел в отставку из-за романтических отношений на работе

      "Ничто не пахнет лучше, чем 100% свежая говядина вместе с идеальным сочетанием топпингов", – пояснили в компании.

      Любители МакДональдз также смогут приобрести календари, бижутерию, перчатки и футболки.

      Сувениры от МакДональдз​

      Сейчас на сайте не указаны цены на товары, но как сообщает издание Mashable, все свечи обойдутся покупателю в 35 долларов, а это примерно 850 гривен.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Бизнес
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