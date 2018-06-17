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Макс Барских соблазнительно станцевал возле полицейского: видеофакт

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Макс Барских соблазнительно станцевал возле полицейского
Макс Барских соблазнительно станцевал возле полицейского / Фото из свободных источников

Певец Макс Барских – один из эпатажных вокалистов украинского шоу-бизнеса. Артист любит удивлять поклонников неожиданными выходками, в частности, недавно во время концерта он станцевал соблазнительный танец возле женщины-патрульного.

Макс Барских презентовал свой альбом "Туманы", с которым отправился в мировое турне, которое сейчас проходит в Украине. Несмотря на грозовую погоду артист все же провел долгожданные концерты в Черновцах и Ужгороде. Однако выступление певца не обошлось без курьеза, что надолго запомнится поклонникам.

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Не временные неполадки с аппаратурой будут вспоминать зрители концерта Макса Барских в Ужгороде, а его зажигательный танец у женщины-полицейского. Для одного из номеров на сцену позвали трех девушек. Среди них была и патрульная полиции, которая обеспечивала порядок во время выступления. Макс Барских помог им выйти на сцену и усадил в кресло. Как и две другие украинки, она смущенно наблюдала за номером. Однако за считанные секунды промокший от дождя артист соблазнительно станцевал возле нее.

Сразу после концерта Макс Барских призвал женщину-милиционера за кулисы и обратился к руководству полиции в Ужгороде. Певец с улыбкой заверил, что правоохранитель не знала о его намерении, поэтому за весь номер только он несет ответственность.

Смотрите провокационный выступление Макса Барских в Ужгороде (видео):

 

Теги: Новости Украины Курьезные новости LifeStyle Полиция Музыка Ужгород
Источник: 24 Канал
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