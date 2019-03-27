Мария Заньковецкая: 6 фактов об украинской актрисе, которая отказала российскому театру

Мария Заньковецкая стала легендой украинского театра при жизни. Ее актерский талант ценили как украинские крестьяне и интеллигенция, так и элита Российской империи, включая Александра III. Последний даже предлагал значительные деньги, если Заньковецкая перейдет в Императорский театр. И она осталась "охранять" украинское слово и национальное сознание.

Ко Дню театра 24 канал собрал самые интересные факты из жизни и карьеры звезды украинской сцены конца XIX – начала ХХ века Марии Заньковецкой.

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Обида длиной в жизнь

Заньковецкая родилась в семье обедневшего дворянина. Была пятым ребенком в семье. И жили все мирно, пока Мария не решила после окончания пансиона в Чернигове податься в консерваторию изучать пение. После такой новости отец злился. Мол, какой позор для благородного рода, она будет иметь такое легкомысленное занятие на потеху другим. Женщина должна выйти замуж и ухаживать за детьми – такого мнения был Константин Константинович.

Ситуация досадная. Ведь именно отец привил Марии любовь к пению. Он и сам хорошо пел, играл на фортепиано, скрипке и гитаре. И вместе они устраивали даже концерты в семейном кругу.



Мария Заньковецкая из-за актерства разорвала отношения с семьей и мужем

Заньковецкая замуж вышла. За офицера Алексея Хлыстова, который обещал, что она сможет заниматься любимым делом. И позже "зеленого света" так и не дал. После долгих колебаний Заньковецкая бросила мужа и уехала выступать в труппе Кропивницкого. С тех пор все связи с ее собственной семьей были разорваны, а отец проклял дочь. Помирились они уже перед смертью Константина Константиновича, когда его Маруся стала известной и уважаемой актрисой.

Я – Заньковецкая!

Учитывая такие перипетии в семье, Заньковецкая не могла выступать на сцене ни под семейной фамилией Адасовская, ни под фамилией мужа Хлыстова. А то ведь еще кого-то опозорит ненароком. Поэтому с первых спектаклей взяла себе псевдоним Заньковецкая – от села Заньки Нежинского уезда Черниговской губернии, где родилась и выросла.



Мария Заньковецкая

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Актерство + психбольница

За плечами Заньковецкой – более 30 разных ролей. Среди них были как комедийные, так и драматические. Например, образ Елены из пьесы Кропивницкого "Глитай, или же Паук". Чтобы передать всю трагичность положения главной героини, которая оказалась в сетях лживого соседа-богача, потеряла любимого и в конце концов была доведена до отчаяния и безумия, Заньковецкая поехала в психбольницу. Ей важно было понять, как психические расстройства зарождаются, как влияют на жесты, мимику человека и поведение в целом. Актриса провела почти исследовательскую работу, чтобы нанизать точный, проникновенный образ. Она изучала научные, медицинские, физиологические свидетельства, которые бы описывали психологическое состояние Елены.



Чтобы войти в образ Елены из "Глитай, или же Паук", Заньковецкая поехала в психбольницу

Говорят, что после спектакля, в котором Заньковецкая фактически пережила любовь, гнев, уныние и безумие, она заболела на две недели из-за нервного истощения.

Ромео и Джульетта

Самой большой любовью Марии Заньковецкой был актер и режиссер Николай Садовский. Бурный роман у них завязался почти сразу после того, как актриса оставила своего мужа. Сначала "оставила мужа" означало, что он каждые несколько месяцев давал Заньковецкой справку "вид на жительство". Потому что тогда женщины не могли свободно передвигаться по городам без разрешения их мужей. Далее же и вовсе попросила развод.

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В 1888-м Заньковецкая получает разрешение от церкви расторгнуть брак. Поскольку она взяла "вину" за развод на себя, то ей запрещалось во второй раз выходить замуж (а Хлыстову – нет). От этого она страдала, потому что не могла стать женой Садовского.



Николай Садовский и Мария Заньковецкая

И все было не так просто. Садовский любил Заньковецкую, но не ее одну. Раз за разом доходили слухи о многочисленных любовницах актера. Были и ссоры, и скандалы, и бегства Марии с гастролей, и ее непродолжительные выступления в других труппах. Но они всегда мирились. Даже после того, как одна из любовниц Садовского забеременела от него. Кстати, когда та родила ребенка, то передала его на воспитание мужчине. А он, в свою очередь, привез Юру к Заньковецкой. Актриса собственных детей не имела, поэтому ребенка считала собственным сыном. Он тоже был к ней благосклонен и называл мамой.

Последней каплей стал роман Садовского с молодой актрисой Марией Малыш-Федорец. Это уже были времена труппы не Кропивницкого, а самого Садовского, когда он открыл первый стационарный украинский театр в Киеве. Об их отношениях знали все, новая любовница даже не стеснялась хамить Заньковецкой на репетициях. Последняя чувствовала себя униженной. В 1909-м она окончательно разорвала отношения с любовью всей ее жизни. В том же году из-за воспаления легких умер маленький Юра.



Заньковецкая любила Садовского, но так и не смогла простить ему многочисленные измены

В следующий раз Заньковецкая и Садовский "увиделись" на похоронах последнего в 1933 году. "Прощай, мой старый друг! Изменчивый и любимый", – сказала тогда актриса. Через год не стало и легенды украинской сцены. Похоронили ее рядом с Садовским.

"Золотое ведро" от императора

Талант Марии Заньковецкой высоко ценили не только украинцы, а и в Российской империи. Как-то труппа Кропивницкого привезла в Петербург спектакли "Назар Стодоля" и "Как колбаса и чарка". На спектакле присутствовал император Александр ІІІ с семьей. По окончанию выступления он сказал: "Я желаю вас видеть еще!". Царь обещал "золотые ведра, золотое коромысло" для "Наталки Полтавки" – 24 тысячи золотом и такую же пенсию.

Украинская актриса на предложение не согласилась.

Я слишком люблю ее, мою Украину, и ее театр, чтобы принять ваше предложение,

– отказалась Заньковецкая.

Заньковецкая – страшная сила!

Заньковецкая была настоящей звездой. И это не преувеличение. О ней говорила интеллигенция, с ней хотели дружить, ее хотели видеть в своих театрах. Друзьями Заньковецкой были почти все известные украинские писатели/писательницы, культурные и общественные деятели/деятельницы того времени – Франко, Коцюбинский, Леся Украинка, Карпенко-Карый, Кропивницкий, Старицкий, Грушевский, Богомолец и другие. На устах она была и в Российской империи, в частности Антон Чехов обещал написать для нее пьесу (чего так и не сделал).



Заньковецкая стала легендой при жизни

Вот что о ней говорили: