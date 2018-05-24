Масштабная выставка выдающегося художника Марчука откроется в Киеве

29 мая во столичном культ пространстве "Арт ЦУМ" откроется персональная выставка одного из самых известных современных украинских авторов, который вошел в британский рейтинг "Сто гениев современности", Ивана Марчука.

Проект под названием "Корни", объединил около 40 полотен пяти авторских циклов широкого творческого диапазона – от философски проницательного "Голоса моей души" и гиперреалистичних пейзажей до изящных картин серии "Уставшая мелодия" (они созданы в 1970-х годах и будут экспонироваться впервые) и сюрреалистического космизма "Взгляда в бесконечность". Также художник предложит зрителю новый монументальный цикл работ "Цветные прелюдии" (10 полотен), который также экспонируется впервые.

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Выставка продлится до 27 июня, вход для всех желающих – свободный.

Значительную часть экспонированной коллекции составляют работы, которые последние несколько лет путешествовали по миру – они демонстрировались в ведущих музеях и галереях Литвы, Германии, Польши, Бельгии, Чехии, Словакии, Люксембурга, Венгрии, Таиланда, Туниса, Иордании, Турции.

Я люблю импровизации, но картины доделываю до микрона. Как музыкант: он написал мелодию, а затем ее следует аранжировать, шлифовать ... И наконец все приходят и восклицают: ох, какая картина, уже готова. Нет, говорю, здесь нужно еще нарисовать ещё две тысячи деталей. Я ищу совершенство, и если не удается его достичь, меня охватывает дискомфорт. Я пишу с огромной скоростью: десятки мазков в секунду. Я работаю в чрезвычайном экстазе. Только в таком состоянии мне удается довести работу до того, чтобы на ней был бы мой фирменный знак, чтобы без подписи было видно: это картина Марчука, и больше ничья,

– рассказывает о своем творчестве Иван Марчук.

Организаторы выставки с нетерпением ждут открытия. "Для нас большая честь работать с автором такого уровня как Иван Марчук. Проект "Корни" – это квинтэссенция творчества художника, который не просто даст возможность зрителю познакомиться с разноплановыми работами автора, но и объяснит глубинную суть и важность существования творчества таких художников в рамках мирового художественно-философского развития", – отмечает директор Sky Art Foundation Юлия Островская.

Кто такой Иван Марчук?

Народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко (1997), почетный гражданин Киева и Тернополя, член Золотой гильдии Римской академии современного искусства. Его имя – в числе сотни гениев современности (по версии британской газеты The Daily Telegraph).

Родился 12 мая 1936 года в селе Москаливка Лановецкого района Тернопольской области в семье известного ткача. В 1951-1956 учился в Львовском училище декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша. В 1959-1965 – во Львовском институте декоративно-прикладного искусства. В 1965 году художник переехал в Киев, где нашел свой путь в художественном пространстве, который позволил утверждать: "Я – есмь!". В 1979 году прошла первая официальная персональная выставка в Москве. 1989-2001 – период эмиграции (Австралия, Канада, США). 2006 – Международная академия современного искусства в Риме приняла Ивана Марчука в ряды "Золотой гильдии" и избрала почетным членом научного совета. 2013 – 2018 – большой выставочный тур в Европе, Азии, Африке. 2016 – выставка "Генотип вольности" состоялась в Европарламенте.

Иван Марчук делит свое творчество на двенадцать творческих циклов: «Голос моей души", "Пейзаж", "Портрет", "Цветение", "Шевченкиана", "Цветные прелюдии", "Новые экспрессии", "Натюрморт", "Белая Планета І", "Белая Планета ІІ", "Выходят мечты из берегов", "Взгляд в Бесконечность". Работы художника – около 5 тысяч произведений, более 150 монографических и 50 коллективных выставок.

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