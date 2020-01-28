01:17
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Масштабное ДТП с участием 11 машин под Одессой: впал в кому один из семи пострадавших

      30 Читати новину українською
      В результате ДТП с участием 11 машин под Одессой погиб человек и еще 7 человек пострадали / Пресс-служба ГСЧС

      Утром 27 января на трассе Киев – Одесса столкнулись 11 авто, в том числе рейсовый автобус с пассажирами и грузовик. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 7 человек. Уже известно, что один из них впал в кому. Кроме того, погиб водитель автобуса.

      Что известно о состоянии пострадавших

      Главный врач Одесской городской клинической больницы №11 Николай Тручин рассказал, что к ним доставили семь пострадавших. У шести из них – ушибы различной степени тяжести. После осмотра и оказания первой помощи их отпустили на амбулаторное лечение, пишет УНИАН.

      К теме! ДТП на Одесской трассе: столкнулись 11 машин, в том числе пассажирский автобус – фото, видео

      Относительно седьмого потерпевшего, то это 25-летний мужчина. Он получил ушиб головного мозга и впал в кому. Его поместили в реанимацию, и сейчас медики воздерживаются от прогнозов. По словам Тручина, пациент – тяжелый.

      Что известно о ДТП под Одессой

      Инцидент произошел утром, примерно в 8:00, 27 января. На 455 километре автодороги Киев – Одесса возле поселка Дачное произошло ДТП с участием 6 грузовиков, 6 легковушек и рейсового автобуса, сообщили в пресс-службе ГСЧС. По информации полиции, 11 машин столкнулись друг с другом. Причина – мокрое покрытие дороги и плохая видимость из-за тумана.

      Сначала была информация, что погиб водитель автобуса и двух людей доставили в больницы. Говорится о пассажире рейсового автобуса и водителе одной из легковушек (автомобиль Skoda). Впоследствии в ГСЧС сообщили, что травмы получили три человека.

      В частности, спасатели извлекли из поврежденного автобуса травмированную женщину и эвакуировали мужчину без сознания из поврежденной легковушки. Их в тяжелом состоянии передали медикам. Также сотрудники ГСЧС с помощью специального инструмента извлекли погибшего водителя из разбитого автобуса.

      Обратите внимание! Криклий: Из-за аварий на дорогах Украина теряет почти 70 миллиардов гривен в год

      К слову, недавно в Киеве авто службы охраны сначала протаранило троллейбус, а потом влетело в остановку общественного транспорта. В результате водитель легковушки погиб, а пассажир и еще один человек, находившийся на остановке, пострадали.

      В Украине массово закрывают школы на карантин: список областей
      27 января
      729
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Жертвы Новости Одессы Аварии и ДТП ГСЧС
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Скандали з Аваковим: крісло прем’єра чи ганебне звільнення очікує міністра
      Антон Голобородько 82
      сегодня , 00:00 Парнас против Трампа: кто определял американскую политику в Украине
      Іван Яковина 61
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      510
      27 января , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      80
      27 января , 22:20 Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудой
      Ірина Кошанська 615
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук