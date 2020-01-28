Масштабное ДТП с участием 11 машин под Одессой: впал в кому один из семи пострадавших

Утром 27 января на трассе Киев – Одесса столкнулись 11 авто, в том числе рейсовый автобус с пассажирами и грузовик. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 7 человек. Уже известно, что один из них впал в кому. Кроме того, погиб водитель автобуса.

Что известно о состоянии пострадавших

Главный врач Одесской городской клинической больницы №11 Николай Тручин рассказал, что к ним доставили семь пострадавших. У шести из них – ушибы различной степени тяжести. После осмотра и оказания первой помощи их отпустили на амбулаторное лечение, пишет УНИАН.

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Относительно седьмого потерпевшего, то это 25-летний мужчина. Он получил ушиб головного мозга и впал в кому. Его поместили в реанимацию, и сейчас медики воздерживаются от прогнозов. По словам Тручина, пациент – тяжелый.

Что известно о ДТП под Одессой

Инцидент произошел утром, примерно в 8:00, 27 января. На 455 километре автодороги Киев – Одесса возле поселка Дачное произошло ДТП с участием 6 грузовиков, 6 легковушек и рейсового автобуса, сообщили в пресс-службе ГСЧС. По информации полиции, 11 машин столкнулись друг с другом. Причина – мокрое покрытие дороги и плохая видимость из-за тумана.

Сначала была информация, что погиб водитель автобуса и двух людей доставили в больницы. Говорится о пассажире рейсового автобуса и водителе одной из легковушек (автомобиль Skoda). Впоследствии в ГСЧС сообщили, что травмы получили три человека.

В частности, спасатели извлекли из поврежденного автобуса травмированную женщину и эвакуировали мужчину без сознания из поврежденной легковушки. Их в тяжелом состоянии передали медикам. Также сотрудники ГСЧС с помощью специального инструмента извлекли погибшего водителя из разбитого автобуса.

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К слову, недавно в Киеве авто службы охраны сначала протаранило троллейбус, а потом влетело в остановку общественного транспорта. В результате водитель легковушки погиб, а пассажир и еще один человек, находившийся на остановке, пострадали.