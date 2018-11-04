Масштабное ДТП в Киеве: нетрезвый водитель протаранил три авто – фото и видео

В воскресенье, 4 ноября, в Киеве на проспекте Лобановского нетрезвый водитель влетел в три автомобиля, которые стояли на светофоре.

Удар был такой силы, что машину виновника ДТП вынесло на противоположную сторону дороги. Читайте также: На Шулявском мосту в Киеве произошло масштабное ДТП, есть погибший: фото и видео Водителя госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели и четыре бригады скорой помощи. В результате ДТП на проспекте образовался большой затор.