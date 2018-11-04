Масштабное ДТП в Киеве: нетрезвый водитель протаранил три авто – фото и видео
В воскресенье, 4 ноября, в Киеве на проспекте Лобановского нетрезвый водитель влетел в три автомобиля, которые стояли на светофоре.
Удар был такой силы, что машину виновника ДТП вынесло на противоположную сторону дороги.
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Водителя госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели и четыре бригады скорой помощи. В результате ДТП на проспекте образовался большой затор.
Источник: 24 Канал
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