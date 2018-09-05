Масштабный лесной пожар на Харьковщине: пламя охватило 50 гектаров

На Харьковщине горит 50 гектаров хвойного леса из-за жары и ветра. Спасателям пришлось привлечь пожарную авиацию.

К вечеру 4 сентября, его удалось локализовать, но сегодня продолжают бороться с огнем. Некоторые участки до сих пор тлеют.

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По данным синоптиков, 5-7 сентября на Харьковщине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ситуацию осложняет ветер, который в эти дни также усилился.

Именно погодные условия способствовали столь масштабному лесному пожару.

"Продолжается тушение очагов тления деревьев, которые там находятся и лесной подстилки. Есть предварительная причина возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, а также открытый источник огня", – заявил помощник начальника ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.

Видеокомментарий помощника начальника ГСЧС Харьковской области Игоря Лупандина