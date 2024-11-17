Массированная ракетная атака: сколько целей уничтожили на Западе

В ночь на 17 ноября оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине. Вследствие вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Так, на Львовщине утром дважды объявляли воздушную тревогу. Там погибла 66-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в автомобиле. Еще два человека получили ранения, передает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Сколько воздушных целей сбили над Западом

По словам Козицкого, известно, что воины ПвК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили один ударный БПЛА типа "Шахед" и 31 крылатую ракету.

Чиновник напомнил, что зона ответственности ПвК "Запад" – это не только Львовская область. Это также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Спасибо защитникам неба за титаническую работу,

– обратился к защитникам Козицкий.

К слову, в целом Россия ударила по Украине 120 ракетами и 90 дронами, в частности 101 крылатой ракетой Х-101 и "Калибр", 8 "Кинжалами", а также "Цирконом" и "Искандером".