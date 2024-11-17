Сеть тронуло фото мужчины с младенцем на руках во время массированной атаки на Киев

В ночь на 17 ноября Россия массированно атаковала Украину. Киев оказался сразу под ударами беспилотников и ракет.

Как сообщают Воздушные силы, оккупанты запустили по Украине 120 ракет и 90 беспилотников, передает 24 Канал.

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Массированная атака на столицу

Ночь и утро 17 ноября значительное количество киевлян провело в укрытиях. В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно длилась почти 5 часов. Над небом в Киеве были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробаллистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет Искандер-М(KN-23), вероятно, также гиперзвуковую ракету типа "Циркон" до десятка ударных БПЛА. Киев несколько раз содрогался от взрывов.

Городские власти сообщали о работе ПВО. В результате атаки в Печерском районе повреждены 5-этажный жилой дом.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото рядом с многоквартирным домом, поврежденным в результате атаки. На нем – мужчина с младенцем.

Мужчина с младенцем во время удара по Киеву / Фото Ян Доброносов "Телеграф"

В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения. Есть информация также о раненых.

Как киевляне провели ночь и утро 17 ноября / Фото Telegraf