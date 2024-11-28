Города без света, запуск Калибров с кассетными боеприпасами: главное об 11 массированной атаке
В ночь на четверг, 28 ноября, Россия осуществила ракетную атаку на Украину, выпустив ракеты "Калиб" и Х-101 с самолетов Ту-95. Также враг применил "Шахеды".
24 Канал рассказывает о последствиях ракетного удара 28 ноября. Главной целью россиян стали объекты энергетической инфраструктуры, в Украине вынужденно ввели аварийные отключения электроэнергии.
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Враг начал атаку с "Шахедов" и закончил "Калибрами"
Еще с вечера 27 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атак "Шахедами". Вражеские БпЛА фиксировали в: Сумской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.
Около 4:30 Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). ПС сообщили о взлете 7 бортов, которые осуществили пуски ракет.
Также были пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря. Вражеские ракеты долетели до западных областей.
Сколько целей удалось сбить
В общем радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 188 средств воздушного нападения. Сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые ракеты и 35 БпЛА, сообщили в Воздушных силах.
Враг выпустил:
- 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из российской Белгородской области по Харьковской
- 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл.
- 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря
- 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.
Подтверждено сбитие:
- 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69
- 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).
Важно, что! Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди вражеских средств поражения были кассетные.
В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики, – отметил президент.
Под ударом энергетика
Министр энергетики Герман Галущенко заявил сегодня, что российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, что стало уже 11-м нападением на гражданские энергетические объекты за последний год.
В своем заявлении в социальных сетях Галущенко подчеркнул широкомасштабный характер нападения, отметив: "В очередной раз энергетический сектор подвергается массированной вражеской атаке. Атаки на энергетические объекты происходят по всей Украине".
В ответ на сложившуюся ситуацию,, "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии по всей стране. Исполнительный директор Ясно Сергей Коваленко отметил, что, по прогнозам "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии могут продлиться до 20:00 вечера.
Последствия атаки по в областях
- Киев
Утром в Киеве работала ПВО и раздались взрывы. По данным КГВА, в результате ракетной атаки в Днепровском районе столицы упали обломки. Обломки упали на открытую территорию в Днепровском районе. Информация о пострадавших или разрушений не поступала.
Позже стало известно, что также обломки упали на территорию предприятия в Дарницком районе. Несколько хозяйственных построек и грузовой автомобиль были повреждены. Без пострадавших.
Воздушная тревога в столице продолжалась почти 9 с половиной часов. Все ракеты и дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами ПВО.
- Киевская область
На Киевщине поврежден инфраструктурный объект. Там возник пожар, его уже ликвидировали. Повреждено здание и два автомобиля.
В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение. Местные власти сообщили, что в результате атаки пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями.
- Луцк
На территории Волынской области и в самом Луцке есть "прилеты" по критической инфраструктуре, Луцк частично без света, транспорт в городе не работает
Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что критическую инфраструктуру подключили к альтернативным источникам энергии. Школьников перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты несокрушимости".
В Волынской области без света около 215 тысяч абонентов. Инфраструктуру запитали от генераторов.
- Ровенская область
Оккупанты целились в объект энергетической инфраструктуры. В области без света 280 тысяч абонентов, обесточен 681 населенный пункт. Также есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района перевели на дистанционное обучение. В Ровно также обесточены котельные.
- Львовская область
В регионе атакованы объекты энергетической инфраструктуры, сообщили в ОВА. На Львовщине из-за обстрелов и отключения света 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения.
Дрогобычская районная военная администрация сообщила о попадании в объект критической инфраструктуры. Прошло без пострадавших.
- Сумская область
Россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. На месте "прилетов" работают соответствующие службы.
- Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по одному из крупнейших районов Харькова. Предварительно все они пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.
По состоянию на утро информации о пострадавших не поступало.
- Одесская область
Оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. По данным ОВА, в Одесском районе повреждены 6 домов. В самой Одессе в результате атаки горел гараж. В результате атаки травмированы 3 человека, среди пострадавших 16-летний парень.
Первая смена в одесских школах сегодня работает дистанционно.
- Николаев
В Миклаеве тоже раздавались взрывы. Из-за отключения света в городе не работают троллейбусы и трамваи. Также сегодня закрыты учебные заведения.
- Винницкая область
По данным ОВА, в результате ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка, вспыхнул частный автомобиль. Ранения получила женщина.
- Хмельницкая область
В Хмельницкой области, по данным ОВА, силы ПВО уничтожили 6 ракет, повреждено хозяйственное помещение. Прошло без пострадавших. Частично нет света в Шепетовском и Хмельницком районах.
- Ивано-Франковская область
Зафиксировано повреждение частных домов, обошлось без пострадавших.
- Херсон
Город обесточен, не работает электротранспорт. В Херсоне ввели график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00.
- Житомир
В результате ракетной атаки город обесточен. Инфраструктуру подключают к генераторам.
- Кировоградская область
Россияне атаковали дронами и ракетами. Возник пожар.
- Черновицкая область
Силы ПВО уничтожили вражескую ракету в регионе. В результате падения обломков повреждены жилые дома в Днестровском районе.
Задержки поездов
В "Укрзализныце" сообщили, что более 150 поездов следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная.
Из-за обесточивания отдельных участков фиксируются задержки чуть больше часа для шести поездов, работают резервные тепловозы.