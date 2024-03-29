"Шахеды", крылатые ракеты и баллистика: военный эксперт объяснил тактику российских обстрелов

Враг массированно атакует Украину. Но оккупанты имеют достаточно специфическую тактику обстрелов.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что ее можно назвать "триединой". Россия запускает вооружение в три волны.

К теме Удары по энергетике и гражданской инфраструктуре: все, что известно о массированной атаке 29 марта

"Сначала в первой волне запускаются "Шахеды". Их задача – рассредоточить внимание и заставить активироваться заблаговременно наши силы и средства противовоздушной обороны и начать сбивать их, истощая наши ресурсы", – сказал Грабский.

Впоследствии россияне запускают по достаточно сложной траектории крылатые ракеты. Они маневрируют и меняют направление движения. Это заставляет рассредоточить внимание сил и средств противовоздушной обороны.

На последнем этапе – третем – захватчики наносят удар баллистическими или сверхзвуковыми ракетами. Это наблюдали во время вражеской атаки 29 марта.

Задача массированными ударами – рассредоточить внимание, истощить наши силы и средства ПВО. Использовав ракеты на отражение нападения крылатых ракет, надо время для доставки дополнительных ракет на пусковые площадки, перезарядку систем и открытия огня,

– подчеркнул военный эксперт.

Именно на это россияне и рассчитывают, когда наносят удары баллистическими ракетами. Такое оружие сложно сбивать, в частности, вследствие недостаточно развитой системы ПВО. Поэтому Украина не может сбивать все эти ракеты.

Массированная атака по Украине ночью 29 марта