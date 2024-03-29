"Шахеды", крылатые ракеты и баллистика: военный эксперт объяснил тактику российских обстрелов
Враг массированно атакует Украину. Но оккупанты имеют достаточно специфическую тактику обстрелов.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что ее можно назвать "триединой". Россия запускает вооружение в три волны.
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"Сначала в первой волне запускаются "Шахеды". Их задача – рассредоточить внимание и заставить активироваться заблаговременно наши силы и средства противовоздушной обороны и начать сбивать их, истощая наши ресурсы", – сказал Грабский.
Впоследствии россияне запускают по достаточно сложной траектории крылатые ракеты. Они маневрируют и меняют направление движения. Это заставляет рассредоточить внимание сил и средств противовоздушной обороны.
На последнем этапе – третем – захватчики наносят удар баллистическими или сверхзвуковыми ракетами. Это наблюдали во время вражеской атаки 29 марта.
Задача массированными ударами – рассредоточить внимание, истощить наши силы и средства ПВО. Использовав ракеты на отражение нападения крылатых ракет, надо время для доставки дополнительных ракет на пусковые площадки, перезарядку систем и открытия огня,
– подчеркнул военный эксперт.
Именно на это россияне и рассчитывают, когда наносят удары баллистическими ракетами. Такое оружие сложно сбивать, в частности, вследствие недостаточно развитой системы ПВО. Поэтому Украина не может сбивать все эти ракеты.
Массированная атака по Украине ночью 29 марта
- Россияне накануне поздно вечером запустили 60 дронов-камикадзе. После этого враг использовал 39 ракет различных типов. Говорится об аэробаллистических ракетах "Кинжал", баллистических ракетах "Искандер-М" и авиационных Х-59. Кроме того, захватчики применили крылатые ракеты "Искандер-К" и Х-101/Х-555.
- Силы ПВО из 99 воздушных целей сбили 84. В частности, 58 БПЛА и 26 ракет.
- Оккупанты в очередной раз атаковали энергоинфраструктуру Украины. В результате удара в 6 областях Украины повреждена инфраструктура. Говорится о ГЭС и ТЭС в западных и центральных областях Украины.
- Также захватчики ударили по гражданской инфраструктуре. Так в Днепропетровской области они попали в дачный кооператив. А в Винницкой области Россия атаковала частный дом. К медикам обратилось 6 человек, в частности, ребенок.