Есть над чем работать: повлияет ли заявление посла США о массированной атаке на оказание помощи Украине

Украина 29 декабря подверглась одной из самых масштабных ракетных атак за всю войну. На это событие отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк, которая подчеркнула, что Украина нуждается в финансировании "уже сейчас", чтобы продолжать бороться за свободу в 2024 году.

В то же время в США пока не достигнут консенсус между Демократической и Республиканской партиями о предоставлении дальнейшей помощи Украине. Межпартийный конфликт обострился на фоне будущих президентских выборов в Соединенных Штатах, и он затмил войну в Украине. Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко сказал 24 Каналу, что украинские политики и дипломаты должны приложить усилия, чтобы привлечь внимание к Украине и восстановить помощь со стороны США.

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Может пострадать демократия в целом

Украинские чиновники, по его мнению, должны делать все возможное для того, чтобы война в Украине в каждой стране Европы и Соединенных Штатах была вынесена за линии политической борьбы – президентской или парламентской.

Заявление посла должно повлиять непосредственно на внутреннюю политику США. Когда такая война, как в Украине, становится предметом политического размена, от этого страдают гражданские люди – не только в нашей стране. От этого страдает вообще вся демократия в мире, ведь она демонстрирует свою слабость,

– подчеркнул народный депутат.

Из-за политической борьбы, в частности, пока продолжается предвыборный процесс, гибнут люди. Украина должна показать всем, что демократия это еще об объединении и о помощи друг другу.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

"Слова посла очень важны, однако нам еще очень важно сейчас объединиться внутри страны и выступить единым политическим и дипломатическим фронтом. Все партии и фракции в Верховной Раде должны единогласно донести нашим партнерам, что Украине нужно помогать по всем направлениям: военному, санкционному, дипломатическому. Это будет правильно. А сейчас еще есть над чем работать", – подчеркнул Роман Костенко.

Массированная ракетная атака Украины 29 декабря: последние новости

Утром россияне запустили ракеты по всей территории нашей страны. Враг нанес удары по Киеву, Львову, Одессе, Днепру и другим населенным пунктам нашей страны.

По словам министра обороны Рустема Умерова, Россия и дальше может производить такие массовые комбинированные обстрелы Украины. Оккупанты для этого в течение месяцев накапливали соответствующие ресурсы, а именно ракеты разных видов.

Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что после атаки россиян на город получили повреждения 18 домов. Оккупанты также попали по городским школам, которые получили значительные разрушения. По словам Садового, городские власти выплатят компенсации львовянам, в квартирах которых повреждены окна, двери. Речь идет как минимум о 50 миллионах гривен.