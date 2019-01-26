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      Массивный советский монумент начали разбирать во Львове

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      Во Львове начали демонтировать Монумент славы
      Во Львове начали демонтировать Монумент славы / Евгений Кравс

      Во Львове начали демонтировать символ советских времен, который располагается недалеко от центра города. Говорится о Монумент славы на улице Стрыйской.

      25 января 30-метровую стелу начали разбирать альпинисты на объекте работает пять человек.

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      Монумент славы, Львов, демонтаж, история, Советская армия, СССР
      Сейчас альпинисты разбирают 30-метровую стелу, входящую в ансамбль Монумента славы 

      Специалисты сначала намерены снять гранитные плиты и барельефы, а потом уже повалят бетонную конструкцию памятника. Демонтированные элементы, скорее всего, отправят в музей "Территория террора", который заявил о желании их принять.

      Монумент славы, Львов, демонтаж, история, Советская армия, СССР
      Сначала специалисты намерены разобрать гранитные плиты и барельефы, а затем поэтапно будут разбирать и саму стелу

      По словам предпринимателя Романа Фомы, который замаеться выполнением вышеуказанных работ, весь процесс займет больше месяца.

      "К месяца времени мы демонтируем гранитные плиты, часть бетона и будем видеть как процесс будет идти. Внизу бетон коррозионный, он сыплется, наверху держится крепко", – рассказал он в комментарии Zaxid.net.

      Монумент славы, Львов, демонтаж, история, Советская армия, СССР
      Демонтированные со стелы элементы хочет принять музей "Территория террора", который посвященн преступлениям советской власти против украинского народа

      Что касается остального комплекса, то его судьбу будут решать отдельно. Для этого во Львове намерены организовать архитектурный конкурс. По его итогам как раз и станет известно, как это пространство будет существовать уже без советского наследия.

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      Монумент славы, Львов, демонтаж, история, Советская армия, СССР
      Процесс демонтажа стелы займет более месяца 

      Добавим, что в 2018 году снести Монумент славы решила специально созданная рабочая группа. По заключению экспертов, в частности, Львовской политехники, 30-ти метровая стела находится в аварийном состоянии.

      Начало демонтажа Монумента славы во Львове: смотрите видео 

      Что известно о Монументе славы во Львове? Он был установлен в 1970 году в честь Советской (Красной) армии как одного из победителей над нацизмом во Второй мировой войне. Располагается памятник на улице Стрыйской между одноименным парком и парком культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.

      Ансамбль монумента выполнен в камне и бронзе. Состоит он из тридцатиметрового бетонного пилона, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной, облицованной лабрадоритом, стелы с большими рельефами из кованой меди. На вертикальном пилоне горельефы, символизирующие основные рода войск: пехотинец, танкист, артиллерист, летчик, матрос. Центр ансамбля составляет скульптурная группа из аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери"  "Родина-мать" принимает присягу верности Воина и символически благословляет его меч.

      Также в шести многофигурных горельефах, расположенных с обеих сторон стелы, раскрывается история Советской армии: "Рождение Красной армии", "Гражданская война", "Освобождение Западной Украины" (то есть "Вторжение СССР в Польшу"), "Год 1941-й", "Великая Отечественная война" (то есть" Немецко-советская война ") и "Победа".

      В последние годы 9 мая здесь проводились поминальные мероприятия по чествованию памяти погибших во Второй мировой войне. Также неоднократно представители радикальных течений пытались испортить этот монумент, поскольку тот, по их мнению, является символом советской оккупации Украины.

      Добавим, что Монумент славы под декоммунизацию не попал, ведь уже при Независимости Украины на стелу добавили надпись, что памятник посвятили победителям над нацизмом.

      Монумент славы, Львов, демонтаж, история, Советская армия, СССР
      Так выглядел онумент славы до начала работ по демонтажу 

      Теги: Новости Украины Новости политики Декоммунизация СССР История Новости Львова Фотоновости
      Источник: 24 канал
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