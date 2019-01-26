Массивный советский монумент начали разбирать во Львове

Во Львове начали демонтировать символ советских времен, который располагается недалеко от центра города. Говорится о Монумент славы на улице Стрыйской.

25 января 30-метровую стелу начали разбирать альпинисты – на объекте работает пять человек.

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Сейчас альпинисты разбирают 30-метровую стелу, входящую в ансамбль Монумента славы

Специалисты сначала намерены снять гранитные плиты и барельефы, а потом уже повалят бетонную конструкцию памятника. Демонтированные элементы, скорее всего, отправят в музей "Территория террора", который заявил о желании их принять.



Сначала специалисты намерены разобрать гранитные плиты и барельефы, а затем поэтапно будут разбирать и саму стелу

По словам предпринимателя Романа Фомы, который замаеться выполнением вышеуказанных работ, весь процесс займет больше месяца.

"К месяца времени мы демонтируем гранитные плиты, часть бетона и будем видеть как процесс будет идти. Внизу бетон – коррозионный, он сыплется, наверху держится крепко", – рассказал он в комментарии Zaxid.net.



Демонтированные со стелы элементы хочет принять музей "Территория террора", который посвященн преступлениям советской власти против украинского народа

Что касается остального комплекса, то его судьбу будут решать отдельно. Для этого во Львове намерены организовать архитектурный конкурс. По его итогам как раз и станет известно, как это пространство будет существовать уже без советского наследия.

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Процесс демонтажа стелы займет более месяца

Добавим, что в 2018 году снести Монумент славы решила специально созданная рабочая группа. По заключению экспертов, в частности, Львовской политехники, 30-ти метровая стела находится в аварийном состоянии.

Начало демонтажа Монумента славы во Львове: смотрите видео