Матч "Десна" – "Заря" перенесли из-за погодных условий
Начало матча 17-го тура чемпионата Украины "Десна" – "Заря" перенесли на час из-за сильных снегопадов.
Старт поединка был запланирован на 14:00 1 декабря, но из-за снегопада поле "Оболонь-Арены" оказалось не готово к матчу. Facebook "Зари" сообщает, что поле активно очищают и матч начнется в 15:00.
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Напомним, что в понедельник, 26 ноября, официальный сайт "Десны" сообщал, что матч против "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве из-за отсутствия подогрева на стадионе имени Гагарина.
А уже 27 ноября в официальном сообщении о переносе добавили информацию о рекомендациях правоохранительных органов после введения военного положения.
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