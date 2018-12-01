Матч "Десна" – "Заря" перенесли из-за погодных условий

Начало матча 17-го тура чемпионата Украины "Десна" – "Заря" перенесли на час из-за сильных снегопадов.

Старт поединка был запланирован на 14:00 1 декабря, но из-за снегопада поле "Оболонь-Арены" оказалось не готово к матчу. Facebook "Зари" сообщает, что поле активно очищают и матч начнется в 15:00.

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Внимание!!! Учитывая форс-мажорные обстоятельства в виде погоды и неполной готовности стадиона к игре, сегодняшний матч начнется в 15.00. Только что это решение было официально принято дирекцией УПЛ и согласовано с клубами. Если игра не начнется в это время, то не начнется вообще pic.twitter.com/cL4ZaVDLDU — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 1 декабря 2018 г.

Напомним, что в понедельник, 26 ноября, официальный сайт "Десны" сообщал, что матч против "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве из-за отсутствия подогрева на стадионе имени Гагарина.

А уже 27 ноября в официальном сообщении о переносе добавили информацию о рекомендациях правоохранительных органов после введения военного положения.

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