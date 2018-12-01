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      Матч "Десна" – "Заря" перенесли из-за погодных условий

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      Матч Десна – Заря перенесли
      Матч Десна – Заря перенесли / twitter.com/FCZoryaOfficial

      Начало матча 17-го тура чемпионата Украины "Десна" – "Заря" перенесли на час из-за сильных снегопадов.

      Старт поединка был запланирован на 14:00 1 декабря, но из-за снегопада поле "Оболонь-Арены" оказалось не готово к матчу. Facebook "Зари" сообщает, что поле активно очищают и матч начнется в 15:00.

      Читайте также: Осечка "Шахтера", поражение "Динамо", победа "Черноморца": главные итоги 16-го тура УПЛ

      Напомним, что в понедельник, 26 ноября, официальный сайт "Десны" сообщал, что матч против "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве из-за отсутствия подогрева на стадионе имени Гагарина.

      А уже 27 ноября в официальном сообщении о переносе добавили информацию о рекомендациях правоохранительных органов после введения военного положения.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Заря ФК Десна УПЛ
      Источник: 24 Канал
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