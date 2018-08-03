Матч "Динамо" – "Шахтер" пройдет при полупустых трибунах

На встречу между "Динамо" и "Шахтером" в 3 туре Премьер-лиги продано 40% билетов по состоянию на утро пятницы, 3 августа.

Ожидается, что домашнюю арену "Динамо" – НСК "Олимпийский" посетят более 30 тысяч зрителей, сообщает ТК "Футбол 1".

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Матч грандов поставили на вечер пятницы, 3 августа, что сначала вызвало неоднозначную реакцию. Из-за этого вполне возможно, что фактически главный матч первого круга УПЛ недополучил аудиторию на "Олимпийском".

Отметим, что стадион, который принимал последний финал Лиги чемпионов, может вместить в себя 70 тысяч любителей футбола.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 3 августа в 19:00.

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