Матчи УПЛ могут перенести из-за Президентских выборов: названы даты

Министерство внутренних дел Украины обратилось к ФФУ с просьбой перенести матчи чемпионата Украины, которые должны проходить в день президентских выборов, 31 марта.

Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на собственные источники.

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Сейчас есть несколько вариантов выхода из ситуации. Базовый вариант таков: для Первой лиги сделать базовым днем ​​19 тура 23 марта, а базовым днем ​​20 тура – 27 марта. Для второй лиги – смещение начала весенней части на неделю: 18 тур – 6 апреля. В случае второго тура выборов, 24 тур Первой лиги и 21 тур Второй лиги переносятся с 21 апреля на 15 мая. Единственные проблемы могут возникнуть, если только клуб из ПФЛ выйдет в финал Кубка Украины, который должен состоятся 15 мая,

– сообщил президент ПФЛ Сергей Макаров.

Пока базовой датой для 19 тура Первой лиги является 24 марта, а для 20-го тура – 31 марта. Вторая лига должна начать весеннюю часть турнира как раз 31 марта.

Решение о перенесенных матчах будет принято на Совете лиг, который состоится в феврале.

Пока неизвестно, какое решение примут в УПЛ, поскольку свободных выходных в апреле и первой половине мая у клубов Премьер-лиги нет. Один из вариантов – перенос базового дня 24 тура с субботы, 30 марта, на пятницу, 29 марта.

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Президентские выборы в Украине пройдут в воскресенье, 31 марта. Если никто из кандидатов не наберет 50%+, то в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов.

Отметим, что перенос матчей чемпионата Украины из-за выборов может произойти не впервые – в 2015 году во время местных выборов были перенесены матчи УПЛ с октября на декабрь.

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