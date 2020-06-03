МАУ возобновляет регулярные авиарейсы между Киевом и Одессой
Компания "Международные авиалинии Украины" с 5 июня возобновляет регулярные рейсы между Киевом и Одессой. Билеты уже доступны для бронирования, однако на пассажиров ждет ряд нововведений.
О возобновлении рейсов между Киевом и Одессой сообщают в пресс-службе МАУ. Первый рейс состоится уже в пятницу, 5 июня.
К теме Ryanair открыл рейсы из четырех украинских городов в Италию с июля: цены и направления
Какие рейсы возобновляет МАУ
Авиакомпания выполнит рейсы в Одессу, которые вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5 и 6 июня. Обратный рейс из Одессы в Киев состоится в понедельник и вторник, 8 и 9 июня.
Рейсы из Киева 5 и 6 июня / Скриншот с сайта МАУ
|
№ рейса
|
Направление
|
Вылет
|
Прилет
|
PS1053
|
Киев – Одесса
|
19:00
|
20:00
|
PS1055
|
Киев – Одесса
|
10:00
|
11:00
|
PS1056
|
Одесса – Киев
|
17:00
|
18:00
|
PS1054
|
Одесса – Киев
|
08:00
|
09:00
В МАУ просят помнить о правилах карантина. Пассажиры должны самостоятельно позаботиться о средствах индивидуальной защиты – масках или респираторах, а также должны соблюдать социальную дистанцию в аэропорту.
Как соблюдать правила карантина в самолетах / Инфографика 24 канала