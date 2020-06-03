Компания "Международные авиалинии Украины" с 5 июня возобновляет регулярные рейсы между Киевом и Одессой. Билеты уже доступны для бронирования, однако на пассажиров ждет ряд нововведений.

О возобновлении рейсов между Киевом и Одессой сообщают в пресс-службе МАУ. Первый рейс состоится уже в пятницу, 5 июня.

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Какие рейсы возобновляет МАУ

Авиакомпания выполнит рейсы в Одессу, которые вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5 и 6 июня. Обратный рейс из Одессы в Киев состоится в понедельник и вторник, 8 и 9 июня.

Рейсы из Киева 5 и 6 июня / Скриншот с сайта МАУ

№ рейса Направление Вылет Прилет PS1053 Киев – Одесса 19:00 20:00 PS1055 Киев – Одесса 10:00 11:00 PS1056 Одесса – Киев 17:00 18:00 PS1054 Одесса – Киев 08:00 09:00

В МАУ просят помнить о правилах карантина. Пассажиры должны самостоятельно позаботиться о средствах индивидуальной защиты – масках или респираторах, а также должны соблюдать социальную дистанцию в аэропорту.

Как соблюдать правила карантина в самолетах / Инфографика 24 канала