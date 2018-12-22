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      Меценат или рэкетир: журналист рассказал о неоднозначном окружении Петра Порошенко

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      Александр Петровский
      Александр Петровский / 24 канал

      Петр Порошенко – не слишком привередлив в выборе своего окружения. На фото с первой службы митрополита Епифания как главы Православной церкви Украины рядом с гарантом стоит Александр Петровский, который официально называет себя бизнесменом и меценатом. Однако, таким он был не всегда.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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      По его словам, ранее Петровский носил фамилию Налекрешвили, за что в уголовном мире за ними закрепилось прозвище "Нарик". Как говорится в публикациях многих украинских медиа, в середине девяностых Налекрешвили был причастен к рэкету и рейдерским атакам.

      Он также рассказал, что Петровский пытался захватить один из крупнейших рынков Днепра – "Металлург". Из-за этого у него возник конфликт с другим местным криминальным авторитетом по кличке "Матрос". Пережив покушение на свою жизнь, Налекрешвили был вынужден скрываться за границей и сменил фамилию.

      Президент Украины не стесняется фотографироваться с бывшим авторитетом, а сегодня – уважаемым бизнесменом и меценатом. Конечно, кто-то может возразить, что глава государства мог просто не знать, кто с ним фотографируется в церкви,
      – прокомментировал Дмитрий.

      И добавил, что простому человеку не так просто обойти президентскую охрану, чтобы просто постоять рядом с главой государства.

      Порошенко Петро та Олександр Петровський
      Молебен в Днепре

      Журналист объяснил, что церковь в Днепре, в которой митрополит Епифаний вел свое служение и где рядом оказались Порошенко и Петровский, построена на деньги последнего. То есть, президент был не просто рядом с известным днепровским авторитетом, а фактически, у него в гостях.

      Как узнал журналист Юрий Бутусов, мать Александра Петровского, которая ранее возглавляла его многочисленные бизнесы, недавно стала и руководителем Днепровского академического театра имени Шевченко. Недавно президент присвоил этому театру статус "национального", сделав такой вот подарок матери авторитета Петровского,
      – заверил Гнап.

      По его мнению, несмотря на выдающееся историческое событие с автокефалией, мы в очередной раз видим, что церковь для наших чиновников часто является не только местом для духовного очищения, а еще и закрытым бизнес-клубом, где между молебнами и литургиями решаются важные вопросы о разделе влияний и статусов.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 22 декабря 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Религия Криминальные новости Петр Порошенко Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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