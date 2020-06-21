Меч "Родины-матери" украсили флагом ЛГБТ-сообщества: видео
Активисты КиевПрайд провели акцию под названием "Мать поймет и поддержит" 21 июня в Киеве. Они добавили к монументу "Родины-матери" флаг ЛГБТ-сообщества.
Сделали это креативным способом: запустили возле монумента дрон, к которому и прикрепили радужный флаг. Видео активисты обнародовали в своем фейсбук-сообществе.
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Заметим, что в определенный момент коптер завис над памятником таким образом, что создал впечатление, будто флаг закреплен на мече скульптуры.
В то же время, другой дрон снимал нужный ракурс.
"Родина-мать" за равенство для всех! Большой ЛГБТ + флаг сегодня развевается над всем Киевом. Продолжение следует...
– говорится в заметке.
Заметим, что марши равенства КиевПрайд ежегодно проходят в столице. Правда, нынешний пришлось отменить из-за пандемии COVID-19. Впрочем, организаторы предлагали провести его дома: нарисовать плакат, сделать радужный макияж или завернуться в ЛГБТ-флаг и опубликовать соответствующее фото в соцсетях.
"Родина-мать" и ЛГБТ-флаг: видео
Что известно о КиевПрайд
- Это украинская общественная организация, которая борется за права ЛГБТ-сообществ и занимается формированием уважения к этим правам в обществе. Программа сообщества – это различные культурно-просветительские мероприятия. Их цель – рассказать о проблемах ЛГБТ-сообщества в Украине и о будничной жизни ее представителей.
- KyivPride ежегодно проводит в столице марши равенства.
- Проведение маршей равенства все 5 лет сопровождается провокациями со стороны радикальных и консервативных организаций, которые обвиняли участников в "разрушении традиционных ценностей".