Медреформа в действии: первые результаты, новые зарплаты семейных врачей и борьба за пациента

Украинские семейные врачи получили первые "реформированные" зарплаты. Кто остался доволен, а кто нет? Есть оптимальные модели начисления зарплаты? Кто страдает из-за торможения медицинской реформы?

Об это и много иного сайту 24 канала рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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Первые результаты

В среднем по стране лишь около 30% граждан уже выбрали себе семейного врача. Поэтому мы, честно говоря, еще не ожидали существенного роста доходов врачей. Но оказалось, что в некоторых регионах произошли существенные изменения.

На сколько выросли зарплаты врачей за июнь-июль 2018 года

Фактор успеха: много деклараций и хороший главный врач, который сделал хорошую систему оплаты труда. Например, в Балте на Одесщине сделали так: процент от каждой декларации идет врачу в премию, а процент с общей премии медсестре врача идет в премию. Больше деклараций – большая премия врача, больший доход медсестры. Они это оформляют как премии согласно нашего законодательства, но это де-факто – процент от деклараций. "Тарифная сетка" там уже не действует, им устанавливают базу – и уже на нее идут уже надбавки. Есть команда, и они работают на результат.

Сопротивление

Есть сложности, я этого не скрываю и не хочу делать эйфорию из того, что происходит. Мы показали замечательные примеры, там где есть "золотой треугольник": хороший врач, у которого много пациентов, плюс хороший главный врач, плюс хорошая местная власть, которая подготовила центр первичной помощи. Там все "выстрелило".

Павел Ковтонюк

А в многих городах есть негативные примеры. Некоторые решили, что теперь не нужно поддерживать свои медучреждения, потому что у них есть договор с Национальной службой здоровья. Мол, пусть там занимаются. Это абсолютно безответственная позиция, так нельзя делать. Другие оставили врачам старые ставки, некоторые пытаются искусственно регулировать количество пациентов. Особенно это распространено в педиатрии (за ребенка в возрасте 0-5 лет НСЗУ насчитывает 1 480 гривен за взрослого – 370 гривен), когда семейному врачу не позволяют принимать детей так, чтобы дети шли к педиатру.

У меня много друзей жалуются, что есть педиатрическая поликлиника, все педиатры плохие, а семейный врач хороший. Но этот врач говорит:

Извините, мне не позволяют.

Поэтому будем ждать, когда эти изменения войдут в сознание медиков и руководителей. Думаю, в течение года все стабилизируется.

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В Киеве перечисленную зарплату получили не все

Действительно, в столице много семейных врачей остались на старых зарплатах, я интересовался этой ситуацией. Меня убеждали, что уже с сентября они сделают новую политику зарплат, потому что в Киеве сложная модель работы первичной помощи. Здесь действуют не индивидуальные договоры врачей с заведением, а коллективный договор. Это когда все работники на единых условиях подписывают договор с руководством. За то, что они такую модель выбрали, теперь законодательство обязывает их перезаключить соглашения. Это отдельная длительная процедура. Если бы они работали с самого начала с такими уставами, которые предусматривают индивидуальные отношения с каждым врачом, им было бы гораздо проще.

Насколько мне известно, они хотят изменить условия этих коллективных договоров, прописать там, что зарплата будет зависеть от деклараций. Я думаю, что где-то на сентябрь законотворцы эту работу сделают, будем это мониторить. Ни в коем случае нельзя затягивать с этим, врачи демотивированы, они видят новости, они знают, что больше средств пришло в медучреждения...

Будет ли министерство вмешиваться

Министерство не будет вмешиваться в эти процессы, но, к сожалению, вмешиваются более мощные силы. Имею в виду – рыночные силы. Потому что в больших городах есть конкуренция. Более того, мы видим из динамики договоров с НСЗУ очень большую заинтересованность со стороны частных центров.

У нас в первой волне договоров, маленькой такой волне, было уже где-то 10% частных учреждений. Во второй волне еще кратно увеличилось их количество. И что дальше произойдет? Врачи или будут переходить в частные клиники, или будут становиться ФЛПами. И те главные врачи и мэры, которые об этом сейчас не думают, просто получат ситуацию, что у них останутся лишь слабые врачи и пустые поликлиники. Как они потом это своим горожанам объяснят – не знаю. Но они должны об этом подумать заранее и понять, что теперь конкурируют за пациента, а не просто продолжают удерживать помещение. Если они пропустят эту точку невозврата, то в крупных городах их просто "отконкурируют" частники. В частности, так произошло в Польше. Сегодня там 90% врачей первичного звена – частные предприниматели.

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