Медведь украл бутерброд у медсестры: видео
В США медсестра, которая приехала на вызов к пациенту и не закрыла окно своего авто, заметила в машине черного медведя.
Об этом пишет AJC.
Животное залезло в авто за едой, которую женщина оставила на видном месте в авто. Как рассказала медсестра, медведь съел весь ее обед – несколько сэндвичей, чипсы и печенье.
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Во время "гостевания" медведь немного повредил авто медсестры и бумаги, которые были в нем.
Из машины медведя пытались выгнать шумом, однако он не покидал авто пока не поел.
Источник: 24 Канал
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