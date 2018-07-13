Медведь украл бутерброд у медсестры: видео

В США медсестра, которая приехала на вызов к пациенту и не закрыла окно своего авто, заметила в машине черного медведя.

Об этом пишет AJC.

Животное залезло в авто за едой, которую женщина оставила на видном месте в авто. Как рассказала медсестра, медведь съел весь ее обед – несколько сэндвичей, чипсы и печенье.

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Во время "гостевания" медведь немного повредил авто медсестры и бумаги, которые были в нем.

Из машины медведя пытались выгнать шумом, однако он не покидал авто пока не поел.