07:59
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости

Медведь украл бутерброд у медсестры: видео

133 Читати новину українською
Черный медведь
Черный медведь / Фото из открытых источников

В США медсестра, которая приехала на вызов к пациенту и не закрыла окно своего авто, заметила в машине черного медведя.

Об этом пишет AJC.

Животное залезло в авто за едой, которую женщина оставила на видном месте в авто. Как рассказала медсестра, медведь съел весь ее обед – несколько сэндвичей, чипсы и печенье.

Читайте также: На Львовщине официально открыли приют для медведей: впечатляющие фото

Во время "гостевания" медведь немного повредил авто медсестры и бумаги, которые были в нем.

Из машины медведя пытались выгнать шумом, однако он не покидал авто пока не поел.

 

Теги: LifeStyle мир животных Новости США Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
12 июля, 23:00 Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини
Олександра Устінова 195
Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии
12 июля, 22:28 Главные новости 12 июля: саммит стран НАТО, ДТП с Павлом Пинзеником, мощные ливни в Японии
240
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
394
Как вывести 16 видов пятен
12 июля, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
12 июля, 22:01 Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу
Олексій Чибісов 1905
На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
 1 апреля 2016 , 16:10 90
Появилось фото захваченных накануне террористов
 28 июня 2016 , 09:35 2
Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
 31 мая 2016 , 08:40
Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
 12 февраля 2016 , 14:44
Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
 26 мая 2016 , 04:19
Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
 16 апреля 2016 , 13:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук