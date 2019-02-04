Меркель высказалась против пересмотра соглашения относительно Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Меркель заявила, что соглашение было тщательно согласовано и не подлежит пересмотру.

Этого нет на повестке дня,

– заявила она.

Канцлер Германии добавила, что Берлин готов сделать "все", чтобы избежать выхода Великобритании без соглашения. По ее словам, это можно сделать, если "все проявят доброжелательность".

В общем, ситуация с Brexit остается напряженной. Чем ближе дата выхода страны из ЕС, тем больше недоразумений внутри Великобритании. Британцы поддержали Brexit еще 29 июня 2016 года, однако важнейшие события произошли в течение последних трех месяцев.

Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:

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Почему британскому правительству не нравится согласованный с ЕС документ о Brexit? Все просто – условия выхода из ЕС не такие, как хотелось бы. Хотя самой Терезе Мэй они по душе, а вот ни парламент страны, ни правительство не в восторге. Члены последнего даже угрожают массовыми отставками. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон назвал отклонение парламентом соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза шансом для премьер-министра Терезы Мэй договориться о более выгодном соглашении. В частности, речь идет о более длительном сроке оплаты "льготной пошлины" Евросоюза при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. Также после Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства относительно 74 европейских учреждений.