Меркель высказалась против пересмотра соглашения относительно Brexit
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского Союза.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
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Меркель заявила, что соглашение было тщательно согласовано и не подлежит пересмотру.
Этого нет на повестке дня,
– заявила она.
Канцлер Германии добавила, что Берлин готов сделать "все", чтобы избежать выхода Великобритании без соглашения. По ее словам, это можно сделать, если "все проявят доброжелательность".
В общем, ситуация с Brexit остается напряженной. Чем ближе дата выхода страны из ЕС, тем больше недоразумений внутри Великобритании. Британцы поддержали Brexit еще 29 июня 2016 года, однако важнейшие события произошли в течение последних трех месяцев.
Коротко о том, что сейчас происходит с Brexit:
- 13 ноября 2018 года представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения относительно выхода страны из Евросоюза. следующий шаг должен быть за британским правительством, а потом документ должны были рассмотреть парламенты обеих сторон;
- 25 ноября лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза;
- 14 января 2019 не поддержала Brexit Палата лордов, а 15 января против сказало большинство депутатов Палаты общин;
- 16 января парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов (аналогичное голосование уже было 12 декабря 2018 года;
- около 40 членов правительства Великобритании заявили о готовности уйти в отставку в случае невозможности голосовать за план, который предусматривает недопущение Brexit без соглашения.
- 20 британских министров и членов правительства тайно встретились в парламенте, чтобы разработать план, который не допустит Brexit без соглашения.
- премьер-министр Великобритании Тереза Мэй захотела возобновить переговоры с ЕС по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в британском парламенте. В Евросоюзе отказали.
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Почему британскому правительству не нравится согласованный с ЕС документ о Brexit? Все просто – условия выхода из ЕС не такие, как хотелось бы. Хотя самой Терезе Мэй они по душе, а вот ни парламент страны, ни правительство не в восторге. Члены последнего даже угрожают массовыми отставками. Бывший глава британского МИД Борис Джонсон назвал отклонение парламентом соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза шансом для премьер-министра Терезы Мэй договориться о более выгодном соглашении. В частности, речь идет о более длительном сроке оплаты "льготной пошлины" Евросоюза при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. Также после Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства относительно 74 европейских учреждений.