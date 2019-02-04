Меркель висловилася проти перегляду угоди щодо Brexit

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти зміни угоди про умови виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Меркель заявила, що угода була ретельно узгоджена і не підлягає перегляду.

Цього немає на порядку денному,

– заявила вона.

Канцлер Німеччини додала, що Берлін готовий зробити "все", щоб уникнути виходу Великобританії без угоди. За її словами, це можна зробити, якщо "всі виявлять доброзичливість".

Загалом, ситуація із Brexit залишається напруженою. Чим ближче дата виходу країни з ЄС, тим більше непорозумінь всередині Великобританії. Британці підтримали Brexit ще 29 червня 2016 року, проте найважливіші події відбулись протягом останніх трьох місяців.

Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:

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Чому британському уряду не подобається погоджений з ЄС документ про Brexit? Все просто – умови виходу з ЄС не такі, як хотілося б. Хоча самій Терезі Мей вони до душі, а от ні парламент країни, ні уряд не у захваті. Члени останнього навіть погрожують масовими відставками. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.

Коротко про те, що нині відбувається з Brexit: