Меркель висловилася проти перегляду угоди щодо Brexit
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти зміни угоди про умови виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу.
Про це повідомило видання Daily Mail.
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Меркель заявила, що угода була ретельно узгоджена і не підлягає перегляду.
Цього немає на порядку денному,
– заявила вона.
Канцлер Німеччини додала, що Берлін готовий зробити "все", щоб уникнути виходу Великобританії без угоди. За її словами, це можна зробити, якщо "всі виявлять доброзичливість".
Загалом, ситуація із Brexit залишається напруженою. Чим ближче дата виходу країни з ЄС, тим більше непорозумінь всередині Великобританії. Британці підтримали Brexit ще 29 червня 2016 року, проте найважливіші події відбулись протягом останніх трьох місяців.
Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:
- 13 листопада 2018 року представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін;
- 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу;
- 14 січня 2019 не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад;
- 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів (аналогічне голосування вже було 12 грудня 2018 року;
- близько 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність піти у відставку у разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.
- 20 британських міністрів та членів уряду таємно зустрілися у парламенті, аби розробити план, який не допустить Brexit без угоди.
- прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей захотіла відновити переговори з ЄС щодо угоди про вихід, щоб отримати підтримку документа у британському парламенті. У Євросоюзі відмовили.
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Чому британському уряду не подобається погоджений з ЄС документ про Brexit? Все просто – умови виходу з ЄС не такі, як хотілося б. Хоча самій Терезі Мей вони до душі, а от ні парламент країни, ні уряд не у захваті. Члени останнього навіть погрожують масовими відставками. Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон назвав відхилення парламентом угоди про умови виходу країни з Євросоюзу шансом для прем'єр-міністра Терези Мей домовитися про більш вигідну угоду. Зокрема, йдеться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Також після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.
Коротко про те, що нині відбувається з Brexit:
- 13 листопада 2018 року представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. наступний крок мав бути за британським урядом, а опісля документ повинні були розглянути парламенти обох сторін;
- 25 листопада лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу;
- 14 січня 2019 не підтримала Brexit Палата лордів, а 15 січня проти сказала більшість депутатів Палати громад;
- 16 січня парламент Великобританії проголосував проти вотуму недовіри до уряду консерваторів на чолі з Терезою Мей. За відставку уряду проголосували 306 парламентарів, проти – 325. Відрив склав всього 19 голосів (аналогічне голосування вже було 12 грудня 2018 року;
- близько 40 членів уряду Великобританії заявили про готовність піти у відставку у разі неможливості голосувати за план, який передбачає недопущення Brexit без угоди.
- 20 британських міністрів та членів уряду таємно зустрілися у парламенті, аби розробити план, який не допустить Brexit без угоди.
- прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей захотіла відновити переговори з ЄС щодо угоди про вихід, щоб отримати підтримку документа у британському парламенті. У Євросоюзі відмовили.