Уже этой осенью пройдут местные выборы. Или не пройдут – все будет зависеть от того, как Украина и мир справятся с эпидемией коронавируса. В любом случае, разобраться с тем, кто есть кто в местной власти – лишним не будет.

Традиционно проголосовать за местных депутатов, городского или сельского голову приходит каждый второй избиратель. Это немного меньше, чем голосуют на президентских или парламентских выборах. Все о местных выборах читайте в материале "Выборы наизнанку" на 24 канале.

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Территориальные общины

Территориальные общины еще 6 лет назад были только на бумаге – правительство только что утвердило концепцию децентрализации. В 2015 году почти 160 общин пошли на первые выборы. Теперь их примерно тысяча.

Власть имеет амбициозные планы провести ближайшие местные выборы по новой системе. Правда, для этого придется отойти от добровольного объединения и создать общины там, где у местной власти руки до этого так и не дошли.

Депутаты местного совета

Они отвечают за то, каким будет бюджет общины, сколько будут собирать местных налогов, кому и под что выделять земли общины. В целом список полномочий местных советов – это почти 60 пунктов. Поэтому, если жителям не нравится, что депутаты заложили в бюджете на ремонт своих кабинетов столько же, как на всю медицинскую инфраструктуру – искать ответственных далеко не надо.

За что отвечают депутаты местного совета / Скриншот из видео

Глава общины

Председатель общины является так называемым премьер-министром на местном уровне. Он ответственен не только за решения, но и их выполнение, а правительство, которым он руководит – это исполнительный комитет Рады. Избиратели выбирают только голову, а вот исполком утверждают местные депутаты.



Глава общины / Скриншот из видео

Старосты

Что характерно исключительно для общины – это старосты. Их выбирают на старостинских округах, которые образуют населенные пункты общины. Староста представляет интересы своих избирателей в общине. Он входит в состав исполнительного комитета, участвует в формировании той части бюджета, что касается его округа, ответственный за подготовку программ, которые будут реализоваться на его округе.

Староста, председатель и депутаты местного совета – это базовый пакет местной власти. Те, кто от избирателей – на расстоянии вытянутой руки.

Депутаты районных и областных советов

Следующий уровень – депутаты районных и областных советов. Именно они ответственны за перераспределение государственных субвенций на образование, медицину, утверждение бюджета и социально-экономических программ в пределах района и области.

За что отвечают депутаты районных советов / Скриншот из видео

Еще у депутатов местных советов есть одна особенность – они за свою работу не получают зарплату. Но могут совмещать депутатство с другой занятостью. Главное, чтобы не было конфликта интересов.

Больше – смотрите в видео программы.