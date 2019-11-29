Местные выборы 2020: в "Слуге народа" объяснили особенности формата

Проект закона про первые местные выборы в общинах 2020 года предусматривает избирательные системы, которые будут зависеть от количества жителей в населенном пункте.

Ориентироваться на 90 тысяч человек. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, пишет "Громадське".

Это интересно: Выборы мэра Киева – кто основной кандидат от "Слуги народа"

В Раду уже внесли доработанный проект Избирательного кодекса, однако раздел о местных выборах вступит в силу уже после выборов в 2020 году. Ближайшие местные выборы будет регулировать специальный закон, который еще разрабатывается.

В городах, в которых проживает более 90 тысяч человек, выборы пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В населенных пунктах, в которых проживает менее 90 тысяч, выборы будут проходить по мажоритарной системе,

– объяснил Клочко.

Председатель комитета также отметил, что там, где выборы будут проходить по мажоритарной системе, смогут баллотироваться как кандидаты-самовыдвиженцы, так и выдвиженцы партий.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов.

У президента не раз заявляли, что выборы могут состояться раньше