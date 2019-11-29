Местные выборы 2020: в "Слуге народа" объяснили особенности формата
Проект закона про первые местные выборы в общинах 2020 года предусматривает избирательные системы, которые будут зависеть от количества жителей в населенном пункте.
Ориентироваться на 90 тысяч человек. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, пишет "Громадське".
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В Раду уже внесли доработанный проект Избирательного кодекса, однако раздел о местных выборах вступит в силу уже после выборов в 2020 году. Ближайшие местные выборы будет регулировать специальный закон, который еще разрабатывается.
В городах, в которых проживает более 90 тысяч человек, выборы пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В населенных пунктах, в которых проживает менее 90 тысяч, выборы будут проходить по мажоритарной системе,
– объяснил Клочко.
Председатель комитета также отметил, что там, где выборы будут проходить по мажоритарной системе, смогут баллотироваться как кандидаты-самовыдвиженцы, так и выдвиженцы партий.
Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов.
У президента не раз заявляли, что выборы могут состояться раньше
- В частности, вице-спикер Руслан Стефанчук заявлял, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти".
- Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что местные выборы состоятся в 2020 году, а вот когда именно – зависит от местных органов власти.
- В "Слуге народа" тоже допускают досрочные местные выборы после завершения процесса формирования местных общин. По прогнозам партии, децентрализация должна завершиться именно весной.
- Сам Зеленский относительно досрочных местных выборов высказался коротко: "Не расслабляйтесь".
- В то же время председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия не готова к местным выборам весной 2020 года.