20:14
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:35, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Местные выборы 2020: в "Слуге народа" объяснили особенности формата

      5 Читати новину українською
      Формат местных выборов 2020 будет зависеть от количества жителей в населенном пункте, – нардеп / 24 канал

      Проект закона про первые местные выборы в общинах 2020 года предусматривает избирательные системы, которые будут зависеть от количества жителей в населенном пункте.

      Ориентироваться на 90 тысяч человек. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, пишет "Громадське".

      Это интересно: Выборы мэра Киева – кто основной кандидат от "Слуги народа"

      В Раду уже внесли доработанный проект Избирательного кодекса, однако раздел о местных выборах вступит в силу уже после выборов в 2020 году. Ближайшие местные выборы будет регулировать специальный закон, который еще разрабатывается.

      В городах, в которых проживает более 90 тысяч человек, выборы пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В населенных пунктах, в которых проживает менее 90 тысяч, выборы будут проходить по мажоритарной системе,
      – объяснил Клочко.

      Председатель комитета также отметил, что там, где выборы будут проходить по мажоритарной системе, смогут баллотироваться как кандидаты-самовыдвиженцы, так и выдвиженцы партий.

      Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов.

      У президента не раз заявляли, что выборы могут состояться раньше

      • В частности, вице-спикер Руслан Стефанчук заявлял, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти".
      • Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал, что местные выборы состоятся в 2020 году, а вот когда именно – зависит от местных органов власти.
      • В "Слуге народа" тоже допускают досрочные местные выборы после завершения процесса формирования местных общин. По прогнозам партии, децентрализация должна завершиться именно весной.
      • Сам Зеленский относительно досрочных местных выборов высказался коротко: "Не расслабляйтесь".
      • В то же время председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия не готова к местным выборам весной 2020 года.
      Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
      сегодня
      772
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Местные выборы 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:13 Избиение студентов: как происходил первый жестокий разгон Евромайдана
      Євгенія Мазур 760
      сегодня , 20:02 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
      Ірина Полицька 9
      сегодня , 18:30 Роскошные особняки звезд Голливуда: фото интерьеров, которые удивят
      Юлія Гілей 113
      сегодня , 18:00 Где и когда: все, что нужно знать о старте нового сезона по биатлону
      Михайло Гема 66
      сегодня , 17:33 Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
      772
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук