Металлурги просят Гройсмана вмешаться в ситуацию вокруг забастовки УЗ

Федерация металлургов Украины и Объединение предприятий "Укрметаллургпром" предостерегают премьер-министра Украины Владимир Гройсман о катастрофических последствиях "итальянской" забастовки работников локомотивных депо.

Также они призвали главу Кабинета министров взять под личный контроль ситуацию на УЗ.

Об этом говорится в совместном письме Сергей Беленького, главы ФМУ, и Александра Каленкова, президента АП "Укрметаллургпром" премьер-министра Владимира Гройсмана, первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, вице-премьер-министра Владимира Кистиона и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, текст которого есть на Бизнес-портале UAprom.

"Одним из определяющих факторов эффективной и бесперебойной работы горнорудных и металлургических предприятий является обеспечение своевременных и в полном объеме поставок сырья и вывоза готовой продукции железнодорожным транспортом. А это, в свою очередь, во многом зависит от обеспечения маршрутов локомотивной тягой, и любые осложнения в этом вопросе приводят к негативным последствиям", – говорится в документе.

При этом Ассоциации отметили, что сегодня как раз и наблюдается указанное осложнение вследствие забастовки машинистов локомотивов, которая началась 14 мая текущего года одновременно в нескольких железнодорожных депо, подчиненных ПАО "Укрзализныця", в частности, Кременчугском, Синельниковском, Коростенском, Полтавском, Дарницком, Тернопольском, Здолбуновском , которых поддержали и работники локомотивного депо Кривой Рог.

"Понятно, что в демократической стране естественным является защита работниками своих прав всеми разрешенными средствами, в том числе, и путем забастовки, однако в течение уже четырех (!) дней с момента его начала ситуация отнюдь не изменилась, в результате чего сейчас значительное количество грузоперевозок заморожено с соответствующими последствиями", – отмечают авторы письма.