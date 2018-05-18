17:23
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Металлурги просят Гройсмана вмешаться в ситуацию вокруг забастовки УЗ

68 Читати новину українською
"Укрзализныця" / uprom.info

Федерация металлургов Украины и Объединение предприятий "Укрметаллургпром" предостерегают премьер-министра Украины Владимир Гройсман о катастрофических последствиях "итальянской" забастовки работников локомотивных депо.

Также они призвали главу Кабинета министров взять под личный контроль ситуацию на УЗ.

Об этом говорится в совместном письме Сергей Беленького, главы ФМУ, и Александра Каленкова, президента АП "Укрметаллургпром" премьер-министра Владимира Гройсмана, первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, вице-премьер-министра Владимира Кистиона и министра инфраструктуры Владимира Омеляна, текст которого есть на Бизнес-портале UAprom.

"Одним из определяющих факторов эффективной и бесперебойной работы горнорудных и металлургических предприятий является обеспечение своевременных и в полном объеме поставок сырья и вывоза готовой продукции железнодорожным транспортом. А это, в свою очередь, во многом зависит от обеспечения маршрутов локомотивной тягой, и любые осложнения в этом вопросе приводят к негативным последствиям", – говорится в документе.

При этом Ассоциации отметили, что сегодня как раз и наблюдается указанное осложнение вследствие забастовки машинистов локомотивов, которая началась 14 мая текущего года одновременно в нескольких железнодорожных депо, подчиненных ПАО "Укрзализныця", в частности, Кременчугском, Синельниковском, Коростенском, Полтавском, Дарницком, Тернопольском, Здолбуновском , которых поддержали и работники локомотивного депо Кривой Рог.

"Понятно, что в демократической стране естественным является защита работниками своих прав всеми разрешенными средствами, в том числе, и путем забастовки, однако в течение уже четырех (!) дней с момента его начала ситуация отнюдь не изменилась, в результате чего сейчас значительное количество грузоперевозок заморожено с соответствующими последствиями", – отмечают авторы письма.

Теги: металургия Укрзализниця Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 17:01 "Северный поток-2" не дает Трампу спать спокойно
Злой Одессит 378
Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
сегодня, 16:00 Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
Сергій Фурса 130
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
сегодня, 15:00 Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
Ілля Кенігштейн 1202
74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
сегодня, 13:03 74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
Настя Сукач 618
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук