"Год на одну бумажку": в Днепре наконец позволили достроить метро
Метрополитен города Днепр позволили достроить. Речь идет о предоставлении разрешения на проведение взрывных работ, без которых достройка исключалась, а подрядчик остановил работы на более чем год.
Это разрешение просили у Главного управления Государственного агентства по вопросам труда в Днепропетровской области, причем почти год. Об этом рассказал заместитель Днепровского городского головы Михаил Лысенко в фейсбуке.
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Чиновник посетовал на бюрократию: мол, чтобы эту бумажку (разрешение) получить, потратили 279 дней и 400 килограммов документов.
Страна или метро в смартфоне. Решайте сами. Год на получение одной бумажки,
– написал Лысенко.
Коротко о метро Днепра и его достройке
- Метро в Днепре начали строить с 1981, запустили в 1995. В плане предусматривали 9 станций, но построили только 6 на одной линии. Так они до сих пор и функционируют (это одно из самых коротких в Европе метро).
- Строительство еще трех станций начали в 2018 и планировали открыть к 2021 году. Из-за бюрократических препон открытие новых станций отложили уже минимум на 2023.
- Чтобы сдать три новые станции – "Театральную", "Центральную" и "Музейную" – в 2021 надо было проложить подземные тоннели сквозь граниты, которые нужно взрывать.
- Дело с разрешением на проведение взрывных работ, собственно, и тянулось более года, из-за чего работа строителей (турецкая компания Limak) остановилась.
- К слову, на строительство метро в Днепре Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк предоставили городу кредиты на 300 миллионов евро.
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