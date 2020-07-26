Метрополитен города Днепр позволили достроить. Речь идет о предоставлении разрешения на проведение взрывных работ, без которых достройка исключалась, а подрядчик остановил работы на более чем год.

Это разрешение просили у Главного управления Государственного агентства по вопросам труда в Днепропетровской области, причем почти год. Об этом рассказал заместитель Днепровского городского головы Михаил Лысенко в фейсбуке.

К слову, в июле В метро Харькова протестовали машинисты: им не выплачивают деньги и заставляют агитировать за мэра

Чиновник посетовал на бюрократию: мол, чтобы эту бумажку (разрешение) получить, потратили 279 дней и 400 килограммов документов.

Страна или метро в смартфоне. Решайте сами. Год на получение одной бумажки,

– написал Лысенко.

Коротко о метро Днепра и его достройке

Метро в Днепре начали строить с 1981, запустили в 1995 . В плане предусматривали 9 станций, но построили только 6 на одной линии. Так они до сих пор и функционируют (это одно из самых коротких в Европе метро).

Строительство еще трех станций начали в 2018 и планировали открыть к 2021 году. Из-за бюрократических препон открытие новых станций отложили уже минимум на 2023.

Чтобы сдать три новые станции – "Театральную", "Центральную" и "Музейную" – в 2021 надо было проложить подземные тоннели сквозь граниты, которые нужно взрывать.

Дело с разрешением на проведение взрывных работ, собственно, и тянулось более года , из-за чего работа строителей (турецкая компания Limak) остановилась.

К слову, на строительство метро в Днепре Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк предоставили городу кредиты на 300 миллионов евро.