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В метро Киева будут ограничивать вход в час пик

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Оюмеення в метро в час пік
Оюмеення в метро в час пік / Информатор Деньги

Киевский метрополитен возобновил работу после ослабления карантина. Но некоторые ограничения на работу подземки еще остаются.

Чтобы метро не стало новым местом распространения коронавируса и для соблюдения рекомендаций Минздрава по его работе, вход в Метрополитен в час пик могут ограничивать. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко на ежедневном онлайн-брифинге, сообщает 24 канал

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"В метро, в часы "пик", чтобы не создавать большого скопления людей, будут временно ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", – заявил Виталий Кличко.

Он также напомнил, что 34% случаев заражения коронавирусом происходят именно в общественном транспорте. Поэтому призвал соблюдать необходимые условия.


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Восстановление работы метро в Киеве

Киевский метрополитен возобновил работу с 25 мая. В этот день киевской подземкой воспользовались 310 тысяч пассажиров. Во второй день – 26 мая – уже 463 тысячи человек. До введения карантина метрополитеном в столице пользовалось в среднем 1,36 миллиона человек за день (данные по 2019 год).

При возобновлении работы метро установили ряд ограничений:

  • масочный режим,
  • пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками,
  • соблюдать дистанцию,
  • оплачивать проезд бесконтактно.

Людей без масок или с симптомами респираторных заболеваний в метро не пускают.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Метро Новости Киева
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