В Украине продолжаются ослабления карантинных ограничений. В частности, уже разрешили работать метро. В то же время Киевский метрополитен стал чаще ограничивать вход на некоторых станциях в час пик.

Каков пассажиропоток в метро Киева

Что сейчас происходит в киевской подземке, рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон. Она, в частности, отметила, что сейчас метро столицы ежедневно перевозит ориентировочно 700 тысяч пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров,

- отметила Наталья Макогон.

Правда, конкретные даты, когда пассажиропоток должен достичь какой-то границы, пресс-секретарь Киевского метрополитена не назвала.

В то же время она отметила, что до карантина общий пассажиропоток был полтора миллиона в день.

Подробнее об ограничениях в метро Киева

Макогон сообщила, ограничение на вход означает, что станция работает на одну или две двери.

По ее словам, сейчас на 5 станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем. Здесь за пассажиропотоком следят в оперативном режиме.

Речь идет о таких станциях:

"Житомирская",

"Святошин",

"Черниговская",

"Лесная",

"Почайна".

Пресс-секретарь Киевского метрополитена добавила, что в пиковые часы на 20 – 30 минут эти станции могут ограничивать на вход. Это, со своей стороны, позволяет растянуть пассажиропоток.

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Восстановление работы метро в Киеве: основное

В Киеве городской метрополитен снова заработал 25 мая. Он был закрытым с 17 марта из-за карантина.

За первый день работы услугами столичной подземки воспользовались 310 тысяч пассажиров. А это в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года. В частности, в 2019 году было перевезено 495,3 миллиона пассажиров, или почти 1,36 миллиона пассажиров за день.

После возобновления работы метро установили ряд ограничений:

масочный режим,

пассажирам рекомендуют пользоваться перчатками,

соблюдать дистанцию,

оплачивать проезд бесконтактно.

Людей без масок или с симптомами респираторных заболеваний в метро не пускают.



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