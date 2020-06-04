В метро Киева действуют ограничения на вход в часы пик: перечень станций
В Украине продолжаются ослабления карантинных ограничений. В частности, уже разрешили работать метро. В то же время Киевский метрополитен стал чаще ограничивать вход на некоторых станциях в час пик.
Каков пассажиропоток в метро Киева
Что сейчас происходит в киевской подземке, рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон. Она, в частности, отметила, что сейчас метро столицы ежедневно перевозит ориентировочно 700 тысяч пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина.
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Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров,
- отметила Наталья Макогон.
Правда, конкретные даты, когда пассажиропоток должен достичь какой-то границы, пресс-секретарь Киевского метрополитена не назвала.
В то же время она отметила, что до карантина общий пассажиропоток был полтора миллиона в день.
Подробнее об ограничениях в метро Киева
Макогон сообщила, ограничение на вход означает, что станция работает на одну или две двери.
По ее словам, сейчас на 5 станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем. Здесь за пассажиропотоком следят в оперативном режиме.
Речь идет о таких станциях:
- "Житомирская",
- "Святошин",
- "Черниговская",
- "Лесная",
- "Почайна".
Пресс-секретарь Киевского метрополитена добавила, что в пиковые часы на 20 – 30 минут эти станции могут ограничивать на вход. Это, со своей стороны, позволяет растянуть пассажиропоток.
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Восстановление работы метро в Киеве: основное
В Киеве городской метрополитен снова заработал 25 мая. Он был закрытым с 17 марта из-за карантина.
За первый день работы услугами столичной подземки воспользовались 310 тысяч пассажиров. А это в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года. В частности, в 2019 году было перевезено 495,3 миллиона пассажиров, или почти 1,36 миллиона пассажиров за день.
После возобновления работы метро установили ряд ограничений:
- масочный режим,
- пассажирам рекомендуют пользоваться перчатками,
- соблюдать дистанцию,
- оплачивать проезд бесконтактно.
Людей без масок или с симптомами респираторных заболеваний в метро не пускают.
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