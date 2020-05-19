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Метро в Киеве после карантина будет работать без жетонов

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Киевское метро будет работать без жетонов
Киевское метро будет работать без жетонов / vcrti.com.ua/

Киевский метрополитен после возобновления работы будет работать без жетонов. Пассажиры смогут воспользоваться исключительно электронным билетом.

Впрочем пассажиры еще смогут воспользоваться ранее приобретенными жетонами зеленого цвета в течение месяца после начала работы подземки. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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Как будет осуществляться оплата за проезд

Оплатить проезд в метро киевляне и гости города смогут следующим образом:

  • KyivSmartCard;
  • Карточкой метро, ​​которая действует до 31 марта 2021 года;
  • Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • Мобильным приложением KyivSmardСard;
  • Бумажным или электронным разовым билетом с QR-кодом.

В пресс-служба отметили, что пассажиры льготных категорий для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина для входа в метро. И добавили, что государственные льготные категории должны показать оригинал соответствующего удостоверения.

Оплата за проезд в наземном транспорте

Также в сообщении пресс-службы киевского метрополитена говорится, что в наземном транспорте оплата будет осуществляться посредством:

  • KyivSmardCard;
  • бумажного или электронного разового билета с QR-кодом;
  • бесконтактной банковской карточки любой платежной системы

"Однако, до 1 июля у пассажиров будет оставаться возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе", – отметили в КП "Киевский метрополитен".

Что известно о возобновлении работы метро в Киеве

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 18 мая в эфире ICTV заявил, что правительство разрешит работу метрополитена с 25 мая.

Ранее мэр Киева обратился к правительству с просьбой открыть метро именно с 25 мая, ведь люди в Киеве требуют нормального курсирования всех видов транспорта. Вместе с тем министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что сейчас проблематично открывать подземку.

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Автор: Марина Васильева
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт Метро Новости Киева
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