Метро в Киеве после карантина будет работать без жетонов
Киевский метрополитен после возобновления работы будет работать без жетонов. Пассажиры смогут воспользоваться исключительно электронным билетом.
Впрочем пассажиры еще смогут воспользоваться ранее приобретенными жетонами зеленого цвета в течение месяца после начала работы подземки. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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Как будет осуществляться оплата за проезд
Оплатить проезд в метро киевляне и гости города смогут следующим образом:
- KyivSmartCard;
- Карточкой метро, которая действует до 31 марта 2021 года;
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Бумажным или электронным разовым билетом с QR-кодом.
В пресс-служба отметили, что пассажиры льготных категорий для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина для входа в метро. И добавили, что государственные льготные категории должны показать оригинал соответствующего удостоверения.
Оплата за проезд в наземном транспорте
Также в сообщении пресс-службы киевского метрополитена говорится, что в наземном транспорте оплата будет осуществляться посредством:
- KyivSmardCard;
- бумажного или электронного разового билета с QR-кодом;
- бесконтактной банковской карточки любой платежной системы
"Однако, до 1 июля у пассажиров будет оставаться возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе", – отметили в КП "Киевский метрополитен".
Что известно о возобновлении работы метро в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, 18 мая в эфире ICTV заявил, что правительство разрешит работу метрополитена с 25 мая.
Ранее мэр Киева обратился к правительству с просьбой открыть метро именно с 25 мая, ведь люди в Киеве требуют нормального курсирования всех видов транспорта. Вместе с тем министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что сейчас проблематично открывать подземку.
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