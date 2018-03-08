Международный флэшмоб ко дню рождения Шевченко: как стихи Кобзаря звучат из уст иностранцев

9 марта исполняется 204 года со дня рождения всемирно известного украинского поэта Тараса Шевченко.

К флешмобу по случаю дня рождения украинского Кобзаря присоединились иностранцы журналисты.

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Сотрудники канала иновещания Украины UATV из США, Франции, Индии, Алжира, Сирии и Иордании в собственной интерпретации читали стихи Шевченко.

По-другому зазвучали одни из самых известных стихотворений Шевченко.

Присоединиться к флешмобу по случаю 204-й годовщины со дня рождения Шевченко может каждый. Достаточно просто только записать на видео любимое стихотворение и распространить его в социальных сетях с соответствующими хэштегом.

Смотрите видео, как стихи Шевченко читают иностранцы:

Необычную акцию 9 марта по дня рождения Тараса Шевченко запустят в Киевском метрополитене – за стихотворение рассказанное наизусть можно будет бесплатно прокатиться в метро.