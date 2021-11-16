Миграционный кризис может быть прикрытием для активных действий против Украины, – Анушаускас
Источник:LRT
Вполне вероятно, что ситуация, которая происходит на границе между Европейским Союзом и Польшей, это прикрытие Кремля. Так Россия может скрывать активные действия против Украины.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, государство очень смущено перемещением российских войск на большие расстояния.
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Литва обеспокоена действиями России
Также Литва обеспокоена тем, что Россия способна быстро концентрировать свое вооружение.
Искусственно вызванный миграционный кризис, который переходит в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины,
– подчеркнул Анушаускас.
Он считает, что Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем 7 лет назад. В то же время быстрая передислокация мощностей, безусловно, может вызвать кризис безопасности в регионе.
Положительных сдвигов нет
В то же время как отметил министр, ситуация в нашем государстве не показывает положительных сдвигов. Ведь российские оккупанты не отводят войска и не заключают соответствующие договоренности.
Какова ситуация на востоке
- Вражеский беспилотник пересек линию разграничения, украинские военные принудили его к посадке.
- В США утверждают, что государство-оккупант продолжает накапливать войска у нашей страны. Там заявили, что следят за действиями России в отношении Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что наращивание войск у границы – это стратегия Владимира Путина.
Миграционный кризис и Украина: последние новости
- Из-за напряжения на границе между Беларусью и ЕС, украинский МИД заявил, что готовятся к различным сценариям.
- В "Слуге народа" предложили отправить в Польшу военных из Украины, чтобы помочь.
- Пограничники следят за ситуацией у границ Украины. Пока попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину не зафиксировали.
- Американские военные считают, что эскалация России в отношении Украины и мигранты в Беларуси – тесно связаны.
- Глава Службы безопасности Иван Баканов считает, что польский сценарий в нашем государстве маловероятен.