Миграционный кризис может быть прикрытием для активных действий против Украины, – Анушаускас

Вполне вероятно, что ситуация, которая происходит на границе между Европейским Союзом и Польшей, это прикрытие Кремля. Так Россия может скрывать активные действия против Украины.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, государство очень смущено перемещением российских войск на большие расстояния.

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Литва обеспокоена действиями России

Также Литва обеспокоена тем, что Россия способна быстро концентрировать свое вооружение.

Искусственно вызванный миграционный кризис, который переходит в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины,

– подчеркнул Анушаускас.

Он считает, что Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем 7 лет назад. В то же время быстрая передислокация мощностей, безусловно, может вызвать кризис безопасности в регионе.

Положительных сдвигов нет

В то же время как отметил министр, ситуация в нашем государстве не показывает положительных сдвигов. Ведь российские оккупанты не отводят войска и не заключают соответствующие договоренности.

Какова ситуация на востоке

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