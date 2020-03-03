Миллионные заработки: в Одесской области железнодорожники воровали топливо из депо – фото

В Одесскиой области правоохранители задержали группу, которая воровала топливо из резервуаров Укрзализныци и зарабатывала на его продажи.

По информации пресс-службы Нацполиции, пока удалось задержать пять членов группировки, которые пытались украсть дизтопливо с территории локомотивного депо "Одесской железной дороги".

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"В состав преступной группировки входили действующие и бывшие сотрудники подразделения регионального филиала железной дороги, а также другие жители южного региона. Кроме того установлена причастность к этому преступлению депутатов сельсоветов области", – говорится на сайте пресс-службы.



Железнодорожники воровали топливо из депо / Фото Нацполиции

Преступная группировка разработала схему грабежа так, чтобы в резервуарах всегда оставалось топливо. Однако в официальных документах указывали о выдаче горючего на нужды подвижного состава в полном объеме. В дальнейшем похищенное имущество доставляли на склады, расположенные на территории гаражных кооперативов Одессы. Реализовывали дизтопливо через подпольные АЗС и предприятия реального сектора экономики.

По предварительным подсчетам, масштабы хищений достигали от 250 до 400 тонн в месяц. Прибыль от такой деятельности составляла от 4 до 6 миллионов гривен.



Украденное топливо преступной группой / Фото Нацполиции



Масштабы хищений достигали от 250 до 400 тонн в месяц / Фото Нацполиции

Правоохранители провели обыски по месту жительства членов группировки, а также на складах, где хранилось похищенное топливо и в офисах регионального филиала Укрзализныци. Им удалось изъять:

700 тысяч гривен;

17 500 долларов США и тысячу евро;

"Черновые" записи с указанием количества похищенного горючего;

62 тонны дизтоплива;

спецавтомобили для его перевозки и другое орудие, которое использовалось для кражи горючего.



Средства, которые изъяли правоохранители во время обыска / Фото Нацполиции

Сейчас пяти лицам, в том числе двум действующим работникам регионального филиала Одесской железной дороги, сообщается о подозрении.