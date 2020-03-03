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      Миллионные заработки: в Одесской области железнодорожники воровали топливо из депо – фото

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      В Одесскиой области правоохранители задержали группу, которая воровала топливо из резервуаров Укрзализныци и зарабатывала на его продажи.

      По информации пресс-службы Нацполиции, пока удалось задержать пять членов группировки, которые пытались украсть дизтопливо с территории локомотивного депо "Одесской железной дороги".

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      "В состав преступной группировки входили действующие и бывшие сотрудники подразделения регионального филиала железной дороги, а также другие жители южного региона. Кроме того установлена причастность к этому преступлению депутатов сельсоветов области", – говорится на сайте пресс-службы.

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      Железнодорожники воровали топливо из депо / Фото Нацполиции

      Преступная группировка разработала схему грабежа так, чтобы в резервуарах всегда оставалось топливо. Однако в официальных документах указывали о выдаче горючего на нужды подвижного состава в полном объеме. В дальнейшем похищенное имущество доставляли на склады, расположенные на территории гаражных кооперативов Одессы. Реализовывали дизтопливо через подпольные АЗС и предприятия реального сектора экономики.

      По предварительным подсчетам, масштабы хищений достигали от 250 до 400 тонн в месяц. Прибыль от такой деятельности составляла от 4 до 6 миллионов гривен.


      Украденное топливо преступной группой / Фото Нацполиции


      Масштабы хищений достигали от 250 до 400 тонн в месяц / Фото Нацполиции

      Правоохранители провели обыски по месту жительства членов группировки, а также на складах, где хранилось похищенное топливо и в офисах регионального филиала Укрзализныци. Им удалось изъять:

      • 700 тысяч гривен;
      • 17 500 долларов США и тысячу евро;
      • "Черновые" записи с указанием количества похищенного горючего;
      • 62 тонны дизтоплива;
      • спецавтомобили для его перевозки и другое орудие, которое использовалось для кражи горючего.

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      Средства, которые изъяли правоохранители во время обыска / Фото Нацполиции

      Сейчас пяти лицам, в том числе двум действующим работникам регионального филиала Одесской железной дороги, сообщается о подозрении.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Полиция Горючее Криминал Криминальные новости Укрзализниця
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