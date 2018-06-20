Минфин взял огромную ссуду на внутреннем рынке

На плановом недельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,456 миллиарда гривен и 305,1 миллиона долларов.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

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Как сообщили в Минфине, гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 77, 161 и 287 дней со средневзвешенной доходностью 17,41%, 17,20% и 17,29% годовых соответственно.

Относительно валютных средств, то их привлекли от продажи облигаций в долларах США сроками обращения 252, 364 и 693 дня с доходностью 5,30%, 5,50% и 5,65% соответственно.

Добавим, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составляет 9,491 миллиарда гривен, тогда как текущий объем ОВГЗ в обращении превышает 737 миллиардов гривен.

Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,5 миллиарда гривен и 300 миллионов долларов