Министры новоназначенного правительства приняли присягу
Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмыгаль. Руководители министерств приняли присягу.
Текст присяги с трибуны зачитал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Согласно процедуре, теперь каждый министр должен подписать документ.
К слову, перед тем нардепы уволили правительство Алексея Гончарука.
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