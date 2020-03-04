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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Министры новоназначенного правительства приняли присягу

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      Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмыгаль. Руководители министерств приняли присягу.

      Текст присяги с трибуны зачитал премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Узнайте больше: Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров

      Согласно процедуре, теперь каждый министр должен подписать документ.

      К слову, перед тем нардепы уволили правительство Алексея Гончарука.

      Новость дополняется...

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Верховная Рада Денис Шмыгаль
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