Міністри новопризначеного уряду склали присягу
Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль. Очільники міністерств склали присягу.
Текст присяги з трибуни зачитав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Дізнайтесь більше: Рада призначила новий уряд Шмигаля: список міністрів
Відповідно до процедури, тепер кожен міністр повинен підписати документ.
До слова, перед тим нардепи звільнили уряд Олексія Гончарука. А тоді проголосували за новий склад Кабміну. Свої голоси "за" віддали 277 парламентарів.
Список міністрів Кабінету Міністрів:
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету Міністрів – Олег Немчінов.
Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.
Зверніть увагу! Раніше Верховна Рада також відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука. Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну.