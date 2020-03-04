Міністри новопризначеного уряду склали присягу

Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль. Очільники міністерств склали присягу.

Текст присяги з трибуни зачитав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Відповідно до процедури, тепер кожен міністр повинен підписати документ.

До слова, перед тим нардепи звільнили уряд Олексія Гончарука. А тоді проголосували за новий склад Кабміну. Свої голоси "за" віддали 277 парламентарів.

Список міністрів Кабінету Міністрів:

Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.

Зверніть увагу! Раніше Верховна Рада також відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука. Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну.



Новий Кабінет Міністрів України / інфографіка 24 каналу