Не тюрьма, а курорт: Минюст продает колонию на морском побережье
Большая распродажа тюрем продолжается. Одним из следующих лотов станет колония, расположенная в 3,5 км от побережья Черного моря.
Отныне каждый желающий может стать счастливым обладателем заброшенной колонии в самом сердце Одессы. Об этом в видеообращении в фейсбуке заявил Министр юстиции Денис Малюська.
Обратите внимание Не только продавать, но и строить новые: Малюська о тюрьмах
Чтобы сделать одесскую колонию пригодной к использованию, придется потратить немало денег. В 2019 году во время бунта осужденных здесь сгорела львиная доля зданий. Сейчас они напоминают локацию для съемок хоррор-фильмов.
Главные данные о лоте:
- колония 51, расположена в городе Одесса, на Люстдорфской дороге, 9;
- площадь земельного участка: 5,983 га;
- площадь зданий: 14 482 квадратных метра;
- расстояние до центра: 4 км;
- расстояние до моря: 3,5 километра.
На что пойдут полученные деньги
Денис Малюська заявил, что деньги, полученные от продажи тюрем, потратят на улучшение инфраструктуры.
К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями,
– заметил Малюська.
Что известно о "большой распродаже тюрем"
- 6 августа 2020 года в 11:00 состоялось первое мероприятие в рамках проекта. В нем приняли участие Денис Малюська и его заместитель Елена Высоцкая;
- все операции проекта будут осуществляться через систему "Prozorro-Продажи";
- первым лотом стал "Ирпенский исправительный центр (№ 132)", расположенный в 14 километрах от Киева.