Большая распродажа тюрем продолжается. Одним из следующих лотов станет колония, расположенная в 3,5 км от побережья Черного моря.

Отныне каждый желающий может стать счастливым обладателем заброшенной колонии в самом сердце Одессы. Об этом в видеообращении в фейсбуке заявил Министр юстиции Денис Малюська.

Обратите внимание Не только продавать, но и строить новые: Малюська о тюрьмах

Чтобы сделать одесскую колонию пригодной к использованию, придется потратить немало денег. В 2019 году во время бунта осужденных здесь сгорела львиная доля зданий. Сейчас они напоминают локацию для съемок хоррор-фильмов.

Главные данные о лоте:

колония 51, расположена в городе Одесса, на Люстдорфской дороге, 9;

площадь земельного участка: 5,983 га;

площадь зданий: 14 482 квадратных метра;

расстояние до центра: 4 км;

расстояние до моря: 3,5 километра.

На что пойдут полученные деньги

Денис Малюська заявил, что деньги, полученные от продажи тюрем, потратят на улучшение инфраструктуры.

К сожалению, парламент не поддержал законопроект, которым устанавливался понятный механизм распределения средств, вырученных от продажи. Поэтому сейчас мы вынуждены адаптироваться к существующим механизмам продажи, которые оставляют желать лучшего и несколько затягивают процесс бюрократическими формальностями,

– заметил Малюська.

Что известно о "большой распродаже тюрем"