Минус очередной самолет оккупантов: Воздушные силы уничтожили российский Су-34
Источник:Николай Олещук
У российских захватчиков 29 февраля произошла очередная потеря в авиации. Наши защитники ночью уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34.
Таким образом это уже 11 самолёт россиян, которые наши защитники уничтожили за последнее время. Такая потеря непременно скажется на ситуации на фронте для российских захватчиков.
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У России минус очередной Су-34
Командующий Воздушных сил Николай Олещук в своем телеграм-канале рассказал, что в этот день 29 февраля – дата, выпадает раз в четыре года. Однако, по словам генерала, это уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета.
Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!
– написал Олещук.
Воздушные силы уничтожили Су-34 россиян / Инфографика Воздушных сил
Напоследок командующий Воздушных сил написал, что победа на земле – кусается в небе, намекая на проблемы на фронте у оккупантов.
Воздушные силы уничтожили 11 самолетов оккупантов за последние 12 дней
- Воздушные силы 17 февраля на Восточном направлении уничтожили сразу три российских самолета. Говорится о бомбардировщиках Су-34 и истребителе Су-35, которые удалось сбить во время вражеских ударов управляемыми авиационными бомбами.
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук утром 18 февраля рассказал, что военные воздушного командования "Восток" сбили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34.
- На следующий день Воздушные силы ликвидировали истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, осуществлявших удары КАБами по позициям ВСУ. Эти самолеты были сбиты в небе над Мариуполем, а один из российских пилотов погиб.
- Кроме того, 21 февраля наши военные снова уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Генерал Николай Олещук поблагодарил наших защитников за отличную работу.
- Вечером 23 февраля стало известно, что в Краснодарском крае упал самолет ДРЛС А-50. Впоследствии информацию официально подтвердили в Воздушных силах и ГУР и отметили, что это была совместная операция по уничтожению вражеского судна.
- А уже 27 февраля Воздушные силы ликвидировали два Су-34 оккупантов. Эти самолеты были уничтожены на Восточном направлении. Командующий Воздушных сил Николай Олещук тогда отмечал, что наши защитники работают дальше над уничтожением вражеской авиации.