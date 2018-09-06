Миссия МВФ прибыла в Украину

В Украину прибыла очередная миссия Международного валютного фонда. Представители МВФ останутся в Украине до 19 сентября для обсуждения последних актуальных экономических событий и экономической политики.

Об этом сообщает hubs.ua.

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И. о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона намерена обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.



Она также отметила важность успешного четвертого пересмотра программы расширенного финансирования МВФ и получения пятого транша в 2 млрд долларов. По словам Маркаровой, это сможет открыть путь к привлечению финансирования в государственном бюджете на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка на 800 млн долларов. Также продолжение программы поспособствует получению макрофинансовой помощи от ЕС на 1 млрд евро.



В пресс-релизе 13 августа 2018 года в МВФ заявили, что миссия посетит Украину по обращению украинской власти.

Ранее в НБУ сообщили, когда Украина сможет получить очередной транш от МВФ