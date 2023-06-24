В этой истории рано ставить "точку", – Олевский предположил, что могли пообещать Пригожину

Мятеж владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина против минобороны России начался стремительно и агрессивно и внезапно завершился "перемирием". "Вагнеровцам" были предложены гарантии безопасности, а Пригожину обещано решить вопрос с Шойгу и Герасимовым.

Однако оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский предположил, что гарантии безопасности и другие обещания, которые дали Пригожину и его наемникам, скорее всего, не будут выполнены. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Понимает "ценность" гарантий

Олевский отметил, что на самом деле Пригожина не слишком интересовали российские военные руководители. Ведь даже если вместо Валерия Герасимова поставят Сергея Суровикина, которому владелец ЧВК "Вагнера" симпатизирует, ничего кардинально не изменится. Также ему вероятно были предложены деньги и амнистия или кое-что, что должно обеспечить безопасность.

"Пригожин, наверное, понимает "ценность" этих гарантий. И потому гарантировать себе безопасность он может только, когда будет находиться в кругу своих "вагнеровцев". Однако это не всегда до конца можно выполнить. А притвориться, будто бы ничего не было, никто не сможет ", – отметил оппозиционный журналист.

Тимур Олевский предположил, получит ли Пригожин гарантии безопасности, которые ему пообещали российские власти: смотрите видео

Путин получил "передышку"

Возможно, предположил он, Пригожин взвесил свои шансы и решил, что имеет возможность убежать или еще какого-нибудь варианта. Наверное, ему никто не пообещал, что Путина завтра не будет и он станет президентом Росси.

То, что он требовал снять Герасимова, и ему это пообещали, позволит Пригожину сохранить лицо. Но вряд ли это позволит ему сберечь безопасность. Поэтому в этой истории рано ставить "точку". "Вагнеровцев" он действительно уведет в свои лагеря, но не факт, что он получит обещанное,

– подчеркнул Тимур Олевский.

Сейчас Владимир Путин получил "передышку", и он за это время поразмыслит, что можно сделать, чтобы это больше не повторилось.

"Поэтому можно сказать, что сегодня Пригожин Путину проиграл", – отметил журналист.

Мятеж Пригожина: что известно

Конфликт между владельцем ЧВК "Вагнера" и минобороны России перешел в острую фазу 24 июня. "Вагнеровцы" обвинили ведомство в обстреле их тыловых позиций. После этого вооруженные наемники начали захватывать здания в Ростове-на-Дону, сбивать военные вертолеты и направлялись на Москву.

Однако мятеж внезапно завершился после переговоров Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко. О чем именно они договорились точно неизвестно. Однако Пригожину было обещано решить вопрос с Шойгу и Герасимовым. После разговора владелец ЧВК "Вагнера" заявил, что его наемники прекращают свои действия, разворачиваются назад и возвращаются в свои лагеря.

В то же время террорист Игорь Гиркин считает, что переворот Пригожина оказался удачным, ведь, по его словам, фактически второй человек в России потерял свой пост. Гиркин не указал фамилию этого человека, однако им может быть министр обороны России Сергей Шойгу.

В то же время Гиркин предположил, что договоренности между Лукашенко и Пригожиным могут быть фейковыми. Однако они могут быть настоящими, если главарю ЧВК "Вагнера" четко дали понять, что его уничтожат.