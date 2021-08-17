Именно это, предварительно, и стало причиной убийства. По мнению криминалиста Сергея Пархоменко, смерть Павлова может быть сведением счетов.
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Как утверждают источники издания в полиции Днепропетровской области, в МВД знают причину убийства мэра Кривого Рога, но пока не обнародуют информацию. Более того, ведомству известно, с кем переписывался Павлов перед трагедией, но это также является тайной следствия.
Павлов мог задолжать деньги
Как известно, Павлов принимал участие в местных выборах 2020 года. Предварительно, на финансирование своей избирательной кампании он привлекал средства, в том числе и криминальных структур, которые не смог вернуть. Следствие предполагает, что именно это стало причиной трагедии. А Пархоменко отметил, что убийство может быть местью.
Дело в том, что 10 августа СБУ задержала в Кривом Роге преступную группировку "банда Хипака". Она имела четкую иерархию, строгую дисциплину и отличалась особой жестокостью.
Мэр, вероятно, сотрудничал со следствием, давал информацию, возможно, что-то знал. Благодаря его поддержке, его данным были проведены задержания. Поэтому убийство может быть сведением счетов,
– сказал Пархоменко.
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Что говорят в полиции
Полиция и МВД отрабатывают 3 версии гибели Константина Павлова:
- убийство,
- самоубийство,
- неосторожное обращение с оружием.
Смерть мэра Кривого Рога: главное
- Константина Павлова нашли мертвым 15 августа в доме, что в селе Вольное на Днепропетровщине. Возле погибшего лежало ружье.
- В доме мэра были камеры наблюдения. Впоследствии видео с них слили в сеть, однако неизвестно, кто это сделал.
- Владимир Зеленский заявил, что будет держать дело Константина Павлова на личном контроле.