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Мэрам украинских городов увеличили зарплаты: известны суммы

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Зарплаты мэров городов Украины выросли
Зарплаты мэров городов Украины выросли / Politeka.net

Кабинет министров Украины своим распоряжением увеличил оклады мэрам городов и председателям областных советов. Так, мэрам городов с населением свыше 1 миллиона человек увеличены оклады до 12,2 тысячи гривен.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно решению правительства, должностной оклад городскому голове Киева и председателям областных советов установлен в размере 15,4 тысячи гривен.

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Кроме того, для пергому заместителя мэра Киева и областных советов установлен оклад в размере 13,8 тысячи гривен. Мэрам других городов, в зависимости от их группы, подняли оклады до 9,8-11,9 тысячи гривен.

Кабмін постанова гроші зарплати оклади мер облрада

Постановление Кабмина о повышении оклада мэрам городов и председателям облсоветов

К слову, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что средняя зарплата в Украине может вырасти до 10 тысяч гривен уже в октябре-ноябре 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Кабинет Министров Украины Минимальная зарплата
Источник: 24 Канал
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