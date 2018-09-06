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"Мне стыдно за мою нынешнюю власть": активисты массово митингуют перед Верховной Радой

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Акция протеста перед Верховной Радой продолжается уже около 2 часов. В поддержку избирательного кодекса выступили уже много депутатов и лидеров молодых партий.

Об этом сообщила корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Организаторами акции являются движение "Честно" и "Автомайдан". Они требуют изменения избирательных правил – чтобы во втором чтении депутаты проголосовали за новый избирательный кодекс. Активисты считают, что после принятия этих изменений уменьшится коррупция на выборах.

Мне стыдно за мою нынешнюю власть. Я устал от того, что мой город представляют Киваловы, Трухановы, Гончаренки и прочие представители "русского мира". Люди абсолютно деструктивные для дальнейшего развития государства. Поэтому я сегодня здесь, но это сугубо мой меркантильный интерес,
– сказал активист одесского "Автомайдана".

Однако, распространяется информация, что на Банковой уже готовятся мажоритарные округа.

Если останется старый закон, то это будет консервация олигархата и феодального режима. Эта покупка голосов – это недопустимо,
– заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Позже активисты собираются идти к Администрации президента, ведь не верят в слова Андрея Парубия, что все депутаты согласятся на изменение избирательного законодательства.

Также активисты отметили, что это не последняя акция, такие же будут проводиться и на время голосования.

Напомним, 6 сентября активисты вышли на акцию протеста под стены Парламента. Они требуют принять новый избирательный кодекс, который будет внедрять выборы в парламент по открытым спискам. То есть человек сможет выбрать из списка партии того кандидата, который ему нравится больше.

Теги: Администрация Президента Новости Украины Новости политики Новости Киева Реформы Верховная Рада
Источник: 24 канал
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